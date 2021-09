Los comercios de toda la vida forman parte del ADN de la ciudad. La Fe Coruñesa tiene un sitio guardado en ese listado. La tradicional chocolatería de Riego de Agua fue inaugurada en 1926, aunque cambió de manos hace siete años. Nuevas ilusiones que el coronavirus ha destrozado. Hace ahora un año que el local ubicado junto a María Pita cerró, en su fachada todavía está el rótulo de la tienda y en el escaparate un cartel de se alquila. Pero La Fe Coruñesa sigue viva, aunque no sea físicamente, sí en internet, en esa nube donde hay sitio para todo. “Hace un año que tuvimos que decidir seguir en la red, vendiendo a través de nuestra página web. Es más difícil, pero es que es un momento muy complicado”, explica el propietario, José Manuel Vilar.

Situado en una de las zonas más turísticas de la ciudad, el establecimiento vio en 2020 calles vacías, sin viajeros ni cruceristas, que suelen llenar estas calles. “No hay mucho movimiento. El COVID-19 ha roto un poco todo. La economía, la costumbre, el comportamiento... Es duro”, comenta.

Fue en 2014 cuando Vilar e Isabel Maiura le dieron una nueva vida a La Fe Coruñesa, para lo que contaron con la ayuda de Miguel Novoa, propietario del local. Lo que no esperaban es que una pandemia les obligaría a cerrar el lugar en el que se podían encontrar s chocolates y otros dulces, pasta, mermeladas y vinos. “De momento va para largo”, alerta, y apunta que “se ven bajos vacíos por toda la ciudad”, lo que le hace pensar que La Fe Coruñesa no es la única que ha sucumbido al coronavirus. “En San Andrés y calle Real se ven muchos bajos en alquiler. Es una pena”, añade.

De lo que puede estar orgulloso es de intentarlo, y hacer que el tradicional comercio siga atendiendo a sus clientes de forma online. “Intentamos llegar a más gente”, cuenta José Manuel Vilar, que tiene la esperanza de devolverle a su negocio una tienda física. Sabe que no será tarea fácil. “Mientras esto no se calme y volvamos a la normalidad es muy complicado. No descartamos volver a abrir, pero tienen que cambiar mucho las circunstancias”, razona, e insiste en que Riego de Agua tiene que volver a ser “un lugar de paso” de coruñeses y turistas.

En la página web de La Fe Coruñesa, que se presenta a su público como “una tienda gourmet de A Coruña con los mejores productos de Galicia”, para no perder su esencia, se pueden comprar chocolates, licores y packs de regalo con cervezas, embutidos, conservas y quesos. Ese espíritu emprendedor que llevo a Vilar y Maiura a recoger el legado del negocio, reformarlo y reabrirlo en 2014 se mantiene en internet a la espera de que todo mejore.