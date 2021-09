Estrella Galicia traerá a la cantante canaria Silvia Lund para dar un concierto en la coruñesa Sala Moom (paseo de Ronda, 57) dentro de su plataforma cultural Km. C. El primer concierto del programa en la comarca se producirá el próximo jueves en After Surf, en la localidad oleirense de Bastiagueiro, mientras que el 18 de septiembre actuará Rubén Pozo, ex integrante de Pereza, en La Espina de Gandarío (Bergondo).

La información acerca de los horarios y de las entradas se puede encontrar en la página del proyecto, estrellagalicia.es/kmc, y a lo largo de las próximas semanas, según informa la empresa, se irán desvelando más conciertos y sesiones que se celebrarán entre este mes y diciembre.

Con esta iniciativa, señala Estrella Galicia, la compañía busca “homenajear a los hosteleros y consumidores de la zona” y reafirmar su “estrecho vínculo con A Coruña”, donde se encuentra su sede.