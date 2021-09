Generación Opinión: 20 del 2000

Cuando LA OPINIÓN publicó su primer número, algunos afrontaban sus primeros meses de vida, otros asistían desde el hospital a sus primeras horas y otros todavía estaban por nacer. No recuerdan qué hacían cuando vieron caer las Torres Gemelas; de las manifestaciones por el Prestige tienen vagas reminiscencias y no conocen la ciudad sin el Paseo Marítimo. Alguno hizo uso de las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez, y a todos les gustaría que volviese a circular el antiguo tranvía, que recuerdan lejano, pero con cariño. La crisis de la burbuja inmobiliaria les pilló demasiado jóvenes para entender, pero muchos pudieron sufrir las consecuencias en sus hogares sin comprender del todo su alcance. Ahora, con algunos ya en la rueda del mercado laboral, y con otros a punto de incorporarse, se toparán con otra crisis que nadie pudo prever, pero que afrontan con optimismo aunque están hartos de escuchar que lo tendrán mucho más complicado que sus padres.

Pocos recuerdan cuando se podía fumar en el interior de los bares y restaurantes, y a muchos les costaría imaginar una sociedad en la que dos personas del mismo sexo no puedan formalizar un matrimonio. Son, generalmente, una generación comprometida, que baja la media de edad de las manifestaciones, que no se conforma, que lucha por mejorar y que ha puesto debates sobre la mesa que, en parte gracias a ellos, han dejado de ser tabú. Los jóvenes nacidos en el 2000 lo tienen todo por hacer, y algunos ya han empezado a hacerlo. Aunque el futuro se les presenta incierto, no renuncian a sus sueños, aspiraciones y proyectos. “Que no nos repitan que lo tenemos difícil, eso ya lo sabemos. Vamos a hacerlo”, aseguran.

La crónica del siglo XXI coruñés: una exposición para celebrar los veinte años de LA OPINION Una muestra en el exterior de Palexco recorrerá las principales portadas del diario durante sus dos decenios de vida En el año 2000, el Dépor acababa de proclamarse campeón de Liga por primera y última vez. En 2021, lucha por volver al fútbol profesional tras caer en la tercera categoría. Por el palacio de María Pita han pasado, desde entonces, cinco alcaldes; la Torre alcanzó la categoría de Patrimonio de la Humanidad, una marea de petróleo tiñó de negro las costas y la población sufre su segunda crisis económica tras una crisis sanitaria sin precedentes. Hay que vivirlo y hay que contarlo: de ello se ha encargado LA OPINIÓN los últimos dos decenios, y lo celebra con un aniversario aplazado por la pandemia, pero que refrenda el mismo compromiso que asumió en sus inicios: informar con honestidad e independencia sobre lo que ocurre en A Coruña y su comarca. Con motivo de la efeméride, LA OPINIÓN inaugura, el próximo día 16 en los exteriores de Palexco, una exposición con algunas de sus portadas más representativas, que sirve de crónica visual la historia de la ciudad en lo que llevamos de siglo XXI. El periódico organizará, además, una serie de foros de debate en el que distintos actores reflexionarán sobre el futuro de A Coruña en lo relativo a retos como las nuevas tecnologías, el futuro de los muelles o el desafío medioambiental.

GENERACIÓN OPINIÓN: 20 DEL 2000

Carmen Feijóo, alumna de Filología: “Se nos pide mucho más para acceder a los empleos” La betanceira Carmen Feijóo estudia Filología Clásica en Santiago; podía haber elegido “carreras con más salida, pero vocación solo tienes una, y qué hay más vocacional que una carrera en la que en cuarto solo somos siete”. Ve el futuro de su villa “bastante negro” porque “cada vez hay menos” comercio local y oferta cultural, y en relación a generaciones anteriores cree que a la suya “se nos pide mucho más” para entrar en el mercado laboral. “Se nos exige más formación para llegar, y experiencia, que piden aunque no se ofrecen oportunidades” para adquirirla, explica. A gente de la “generación baby boomer”, indica, les choca la tardanza en insertarse en el mercado de los jóvenes.

Jorge Valín, futbolista: “A Coruña, para mí, es la ciudad perfecta” Jorge Valín compagina sus estudios en Biología con su carrera futbolística en Deportivo, en cuyas filas milita desde adolescente Su futuro, por el momento, lo asume con prudencia y responsabilidad. “Seguiré jugando al fútbol e intentaré llegar hasta donde pueda. Mientras, seguiré formándome en Biología para cuando esto se acabe”, adelanta. Supo desde niño que lo suyo era el balón, un sueño que todos tienen, pero que pocos consiguen. “Nunca piensas que vas a poder dedicarte a esto, tener un salario y vivir de ello. No lo ves real hasta que llegas”, relata. La camiseta de coruñés se la pone dentro y fuera del campo. “A Coruña, para mí, es la ciudad perfecta”, asegura.

Ariel Rabino, alumna de Estética: "No queremos nada fuera de lo normal, solo respeto” Ariel Rabino, coruñesa “de toda la vida, del Barrio de las Flores”, encara este año las prácticas de Peluquería y Estética, los dos FP que compagina con un incansable activismo en el Sex Point del Comité Anti Sida, donde ya emprende sus propios proyectos. Rabino, rostro habitual a la cabeza de las manifestaciones de la ciudad, resume su lucha en una premisa sencilla. “No pedimos nada fuera de lo normal. Queremos respeto, ir seguras por la calle. Estaré siempre para reivindicarlo, en las manifestaciones feministas, del colectivo o por Samuel”, asevera. “La ciudad debería tener más locales de protección para colectivos minoritarios y más visibilidad para estas cuestiones”, reclama.

Ana Estévez, violista: “La cultura sufre a veces por falta de fondos” Ana Estévez compaginaba la música con el atletismo hasta que tuvo que decantarse por una de las dos. Eligió el instrumento, la viola, que la acompaña a día de hoy y cuya formación terminará pronto. “No será fácil trabajar de esto, están saliendo generaciones muy buenas de músicos. Si se trabaja, se puede conseguir”, aprecia. Para la ciudad en la que empezó a formarse y de cuya Joven Orquesta forma parte, pide, sobre todo, que se cuiden las instituciones culturales que tanto le han brindado. “La cultura y la música sufren a veces por falta de fondos. La Sinfónica de Galicia lo ha pasado mal algunos años, a pesar de que es de las que más ayuda a los niños a formarse. No debería perderse eso”.

Ruth Vidal, administrativa: "Buscamos movernos por el mundo, ver más allá” Ruth Vidal trabaja como administrativa mientras reflexiona cuál será su siguiente paso, después de que la pandemia truncase sus estudios en Londres y le obligase a hacer las maletas. Su generación, observa, tiene ese punto nómada frente a la estabilidad que buscaban sus predecesoras. “Buscamos movernos por el mundo, ver más allá de nuestra ciudad. Creo que las otras generaciones querían establecerse”. Aunque reconoce que quizás lo tienen“ más difícil” debido al aumento de la competitividad, rechaza los tópicos que vinculan a los jóvenes con la falta de esfuerzo. “No es que no queramos trabajar: queremos un trabajo con unas condiciones mejores y acordes”.

Miguel Mosquera, alumno de Arquitectura: “Futuro hay, igual que lo hubo para nuestros padres” “Me metí en Arquitectura sin tenerlo muy claro y acerté. Ahora es casi una forma de vida”. Miguel Mosquera, arquitecto en ciernes y músico, sabe que su generación lo tendrá más difícil que las precedentes para abrirse camino en el mundo laboral, pero eso no le desanima. “Hay más competencia. Somos de las primeras generaciones con estudios superiores completos, pero futuro hay, como lo hubo para nuestros padres”, considera.

María Sanjurjo, jugadora hockey patines: “A Coruña ha cambiado a nivel industrial y deportivo” La jugadora de hockey sobre patines, María Sanjurjo, mira al futuro y se ve con la camiseta verde del Liceo, equipo por el que acaba de fichar: “En unos años, me gustaría verme en el Liceo ganando títulos”. Ha tenido la oportunidad de volver a su casa, A Coruña, una ciudad que desea que “siga avanzando como lo está haciendo”. “Si la comparas con la de hace 15 años, se ve el gran cambio que ha sufrido, a nivel industrial y deportivo”.

Carlota Abad, alumna de Relaciones Internacionales: “Lo tenemos difícil, pero no perdemos la ilusión” Carlota Abad ultima en Maastricht la recta final de sus estudios en Relaciones Internacionales, una titulación que le ayuda a ver la vida de otra forma. “Dentro de un tiempo, lo que pase en la otra esquina del mundo nos afectará de alguna manera”, aprecia. Su generación, para ella, “un híbrido entre el milenio y los 90”, se muestra optimista ante un futuro mejor. “Lo tenemos difícil, pero tenemos ideas y proyectos, no perdemos la ilusión”.

Antonio Ramos, estudiante de Ingeniería: “A Coruña es una ciudad de encuentro, muy abierta” Antonio Ramos estudia Ingeniería Industrial en Vigo y trabaja como monitor de tiempo libre. Para él, el mantra de que los jóvenes no quieren trabajar es un mito. “Llevo trabajando ya tres veranos”, ejemplifica. Entre su ciudad natal y la que le ha dado cobijo universitarios tiene claro lo que elige. “A Coruña es una ciudad de encuentro, muy abierta”. Para su generación, solo buenas palabras. “Creo que aceptamos mejor al diferente”.

Eric Ruzo, actor y estudiante de Producción: “Creo que sí hay salidas, mejores o peores, pero las hay” Eric Ruzo compagina sus estudios en Producción Audiovisual con el desarrollo de las artes escénicas en la compañía de teatro Noite Bohemia. Su futuro, asegura, está en el mundo del espectáculo. “Creo que sí que hay salidas, peores o mejores, pero las hay”. Define su generación como un híbrido entre dos modelos, el analógico y el digital: “Nacimos antes del boom de la tecnología, representamos esa transición”, observa.

Pablo Pesado, estudiante de Derecho y ADE: “Nuestra generación ha vivido siempre en crisis” Pablo Pesado, estudiante de Derecho y ADE, pone rostro a esa generación que no ha tenido la oportunidad de vivir un ciclo de estabilidad. “Nuestra generación siempre ha vivido en crisis, primero la del 2008 y ahora esta. No hemos tenido períodos de bonanza”. La ciudad que imagina en el futuro vuelve sus ojos hacia la fachada marítima. “Me gustaría que la zona de los muelles quedase para residencia y paseo, se le puede sacar provecho”.

Carolina Fuentes, violinista: “Crecí yendo a ver los conciertos de la Sinfónica” Carolina Fuentes, violinista de la Joven Orquesta, tuvo a su mejor referente en casa. “Crecí yendo a ver los conciertos de la Sinfónica de Galicia. Toco el violín desde los cuatro años”, relata. A punto de terminar sus estudios en el conservatorio de Utrecht, en Holanda, admite que el futuro no le asusta, aunque nunca ha sido más incierto. “A Coruña es una ciudad muy cosmopolita, muy rica en cultura, tiene muchas posibilidades”, aprecia.

Lucía García Salado, estudiante en Suiza: “A Coruña necesita más opciones para los jóvenes” Lucía García Salado empezó de cero en Suiza hace dos años: allí repitió el Bachillerato, obtuvo un título de Alemán y, actualmente, enfrenta los exámenes de acceso a Medicina. “Mi padre trabajaba aquí y decidí probar. La vida es muy distinta, pero creo que puede haber más oportunidades para mí”, aprecia. No obstante, no desconecta del todo de la realidad de su ciudad. “Creo que A Coruña necesita más opciones de ocio para los jóvenes”.

Teresa Varela, auxiliar de Enfermería: “Me gustaría dedicarme a esto toda la vida, es vocacional” Lo de la sadense Teresa Varela con su profesión, la de auxiliar de enfermería en el Chuac, es, asegura, “vocacional”. Aunque tuvo que estrenarse en el mundo laboral con una pandemia tensando las fuerzas de los sanitarios, esta determinación no ha minado. “Me gustaría dedicarme a esto toda la vida. Me siento bien haciéndolo, aunque es duro trabajar sabiendo que hay COVID. Para mí, tratar con los pacientes es muy bonito”, afirma.

Marta Hermo, jugadora de fútbol sala: "Creo que la ciudad es más moderna y urbanizada” A sus 21 años, Marta Hermo tiene claro cómo quiere que sean los próximos años: “Deseo seguir jugando y creciendo tanto como jugadora como entrenadora de fútbol sala y trabajando como profesora de educación física”. En las filas del Viaxes Amarelle, opina que A Coruña “es una ciudad más moderna y urbanizada”. Aunque lo que quiere del lugar en el que vive es que sea “libre, sin comportamientos retrógrados y unido”.

Nicolás Concheiro, violonchelista: “Es una suerte tener la ciudad que tenemos” Lo de Nicolás Concheiro con el violonchelo fue amor a primera nota. Empezó a los cinco años y ahora está a punto de concluir sus estudios en el conservatorio del País Vasco. Aunque el joven ha decidido formarse fuera de nuestras fronteras, anima a no subestimar las posibilidades que brinda la ciudad. “Es una suerte tener la ciudad que tenemos a nivel cultural. Tenemos que proteger nuestras instituciones, apreciarlas y potenciarlas”.

Jorge Destar, actor y estudiante: “Me da igual a qué dedicarme, con tal que sea de lo mío” “Con tal de trabajar de lo mío, me da igual a qué dedicarme”. Jorge Destar, actor de la compañía teatral Noite Bohemia y estudiante de Arte Dramático en la Escuela Superior de Vigo, tiene claro que su futuro está sobre las tablas de un escenario o en una pantalla Fue Javier Fernández, el director de la compañía, quien le animó a dar el paso de profesionalizarse. Desde entonces, hasta ahora. “No hay nada seguro: trabajar y trabajar”.

Elisa Pose, mediadora y estudiante: “Temo que, tras la pandemia, se limite más el cara a cara” La cambresa Elisa Pose acaba de concluir un ciclo en Mediación Comunicativa, y cuenta los días para empezar la carrera de Educación Social. “Me gustaría enfocarme a trabajar con niños y con la diversidad, del tipo que sea”, revela. Tras la pandemia, admite, teme que ciertos usos y costumbres acaben por desaparecer. “Temo que se limite todavía más el contacto cara a cara y las interacciones. Todo es cada vez más mecánico” , reflexiona.

Daniel López, jugador de hockey sobre patines: “La ciudad es maravillosa y tenemos que cuidarla” “La ciudad es maravillosa y va a ser siéndolo”, sentencia el jugador de hockey sobre patines, Daniel López, que cree que “todo el mundo debe concienciarse y cuidarla”. En los últimos años ha notado que A Coruña “está mejor estructurada”, con “más zonas habilitadas para hacer deporte”. Esa es su pasión: “Espero seguir vinculado al deporte y poder trabajar de lo que me apasiona que es la recuperación y rehabilitación de deportistas”.