La Vida Negada es el lema del V Encuentro Internacional Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio que, entre el 9 y el 11 de septiembre, convertirá A Coruña en la ciudad refugio de los Derechos Humanos. El coordinador de la iniciativa, el fotodocumentalista Xosé Abad, explica las actividades que componen el encuentro de este año y los activistas invitados.

La nueva edición del Encuentro Acampa pone de manifiesto, una vez más, que el problema del colonialismo y el expolio no es cosa del pasado.

Sí, es un poco la continuación de lo que quedó a medias en 2020. El lema, A vida negada, es la consecuencia de ese expolio anterior, que viene de largo y que continúa con diferentes fórmulas. Primero fue en forma de colonialismo, después se disfrazó de independencia de los países, que seguían sostenidos y mantenidos por las mismas colonias pero con el nombre de Repúblicas Democráticas. Son dictaduras en las que se sigue expoliando en diferido; esa es la causa de la falta de recursos, de las guerras, lo que obliga a al gente a irse de su hogar y buscarse la vida fuera.

¿En qué países se sigue dando de forma más flagrante a día de hoy?

Pues salvo en Europa, y no investiguemos mucho... en África absolutamente, en América Latina por supuesto, en Asia también. El tema de la explotación de los recursos sin control razonable es un fenómeno mundial. Nos ha pasado en Galicia con Alcoa: cojo dinero publico, exploto los recursos, me largo y dejo a la gente en el paro. Eso es expolio. Lo que están haciendo las eléctricas con la ciudadanía, eso es expolio.

¿Cual es el papel de las comunidades indígenas y los movimientos locales de estos países en su lucha contra este neocolonialismo?

En los que tenemos este año, está Luana Kaingang, del movimiento indígena brasileño, que está en pie de guerra con las comunidades indígenas pidiendo que se dejen de expoliar los recursos, que se les deje mantener su cultura y su ritmo de vida, y que no desaparezca la selva. Tenemos el trabajo de un fotógrafo africano en el delta de Niger, cómo las petroleras se llevan el petróleo y lo dejan todo muerto y cómo contaminan la tierra y el agua de la población. Traemos también un campamento del Movimento de Trabalhadores sem Terra (MST), la exposición Matria, de Judith Prat...

¿A qué se exponen estos activistas en su labor de denuncia?

En Brasil lo estamos viendo, también en Guatemala o en muchos otros puntos. Directamente, te estás exponiendo a que te maten, a la ruina económica y cultural, pero sobre todo está el peligro claro de perder la vida.

¿Qué les lleva a arriesgarlo todo de esta forma?

Cuando tienes la vida de tu familia en juego, tienes que salir y pelear para tratar de recomponer esa situación, para buscar la unidad al máximo para ser un movimiento fuerte. Acampa busca esa idea de unidad de acción y de debate.

En Brasil, el panorama para las comunidades indígenas se ha vuelto todavía más difícil desde que Bolsonaro llegó al Gobierno.

Tener a Bolsonaro es tener en el Gobierno a un trastornado peligroso, que cuenta con el apoyo de latifundistas, evangelistas, madereros y grandes ganaderos, y también de una parte del ejército, aunque también se está revelando contra él. Cuatro años más de Bolsonaro y quedará destruido lo poco que queda del territorio indígena. Esperemos que la necesidad de supervivencia de Brasil cambie la dirección de su política.

Este año, recrean un campamento del Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST) ¿Cuál es el matiz con respecto a los montajes de años anteriores?

Este año, ponemos en marcha el Reconocimiento Internacional de Derechos Humanos, que de lo que trata es de poner ante la sociedad un modelo de cosas diferentes. No es un premio como tal, es un reconocimiento. La gente votó dárselo al MST, y vendrá una persona del movimiento a recogerlo. El campo simulado este año es del MST porque es diferente a otros campos de refugiados, que tienen condiciones muy difíciles, están cercados, con poca higiene, con problemas de ratas y bichos, no tienen agua, y están en tiendas en malas condiciones. En los campos del MST, la gente que va lo hace de manera voluntaria, entre comillas. Tienen una organización, una de las más potentes del mundo. Ahí tienen presencia 24 estados de los 27 de Brasil. El MST va explicando por los barrios en qué consiste el movimiento, cómo es un campamento, por qué toman la tierra que está sin producir. Después van recogiendo a las familias que se han apuntado, las llevan al territorio que van a ocupar y se construye una minisociedad organizada, como un miniestado. Allí los niños van al colegio, hacen actividades, la tierra se reparte entre la gente y construyen sus casas. No está permitida la violencia, el alcohol, las drogas y el maltrato, es un micromundo. La diferencia con los campos de refugiados que van huyendo de la guerra es que es una sociedad organizada.

¿Es un campo en positivo?

Exacto, es un ejemplo positivo de lo que es un asentamiento de personas que huyen de situaciones difíciles.

¿Ha aminorado un poco el impacto mediático de las crisis de los refugiados en los últimos tiempos?

Aquí va por oleadas: muere un niño ahogado, y todos los medios se vuelcan a tope. Luego se acaba el problema. Siempre tienen que estar reactivando al información, creando esa necesidad de información sobre lo que está pasando. La gente que tenemos de invitada este año, como Judith Prat o Javier Corso, son los que hacen ese papel de luz para iluminar lo que está pasando. Nicolás Castellano nos contará en directo cómo se llevan a cabo los rescates en el Mediterráneo, o lo que ha pasado en Ceuta. Es una información de primera mano que creo que es esencial. Los medios hacen titulares pero no informaciones en profundidad. Aquí profundizamos en esas informaciones, con lo que tu capacidad crítica aumenta.

Es de esperar que, tras lo ocurrido en Afganistán, se avecine una nueva crisis de refugiados. ¿Cómo se debe actuar ante ello?

Sí, y de hecho ya está ahí. Lo que está pasando en Afganistán nos lo contará Rosa María Calaf. Es inaudito que lleven 20 años ahí con la justificación de que van a salvar al país de los malvados taliban. Ni les importó la democracia, los Derechos Humanos ni los de la mujer. Iban a expoliar, y como se les adelantó China, deciden que se van y dejan todo corrupto y todo destrozado. Ahora provocamos otra crisis migratoria a la que no vamos a atender más que con una serie de declaraciones mediáticas de “pobrecitos afganos”. Ojalá me equivoque, pero me temo que esta crisis no se va a abordar.