Marea Atlántica presentará mañana en el Pleno de la Diputación dos mociones. Una, para instar a la Xunta a que frene los recortes en educación y otra, para solicitar que el Ministerio de Industria, el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto democrático, la Consellería de Industria, el administrador judicial de la antigua Alcoa y el Concello de A Coruña se reúnan, “a la mayor brevedad posible”, con el comité de empresa de la empresa para conocer de primera mano la situación de la firma y para definir su viabilidad económica.

En el área de educación, Marea Atlántica defiende que no se ejecuten cierres de escuelas como la de Pino de Val, en Mazaricos, y que no se reduzca personal en los centros educativos de la provincia. Con esta moción, la formación política se hace eco de las reivindicaciones tanto de la comunidad escolar, como de las asociaciones de madres y padres, que solicitan más personal para este curso y que no se ejecuten recortes.