La Policía Local de A Coruña avisa de que el túnel de María Pita se verá afectado por diversos cortes de tráfico desde esta noche y hasta el miércoles. Los trabajos se realizarán entre las 23.00 horas y las 07.00 de hoy; de mañana, martes 14; y del próximo miércoles 15. En este horario, permanecerá cerrada la entrada desde avenida do Porto, O Parrote y As Atochas. Se mantendrá el acceso al aparcamiento desde As Atochas.

📢Corte das 3 bocas do #Tritúnel de Mª Pita (Avenida do Porto-Parrote-Atochas).

🅿️Mantense o acceso ao aparcadoiro desde Atochas.



📆13/09/2021👉🏽23:00 a 07:00 h.

📆14/09/2021👉🏽23:00 a 07:00 h.

📆15/09/2021👉🏽23:00 a 07:00 h.



🚧Traballos de mantemento. pic.twitter.com/ozL274h9mK — Policía Local A Coruña (@Policia_Coruna) 13 de septiembre de 2021