Un grupo compuesto por una treintena de padres, madres, niños y abuelos asistieron ayer, en lo que iba a ser una jornada al uso de juegos en la plaza de la fábrica de Tabacos, al intento de colocación de una caseta de información de sistemas de calidad ambiental en la zona ajardinada de dicha plaza, en la que los pequeños acostumbran a jugar. La zona que albergará la instalación, situada junto al parque infantil, arranca un área sustancial de juegos, una circunstancia que suscitó el enfado de las familias. “Por no pasar una canaleta por la explanada de cemento, que está vacía, plantan la caseta en el área en la que juegan los niños”, protestaba una de las madres presentes.

La empresa designada no pudo, finalmente, colocar el equipamiento, pues, refieren los padres, el terreno no estaba en condiciones en ese momento para que pasase el camión, con lo que la caseta quedó en el lugar a la espera de que los operarios regresen hoy a montarla. La zona en la que estará colocada, no obstante, quedó vallada desde ayer, y, aunque no interfiere directamente con el parque infantil ni los columpios, los padres aseguran que “molesta”. “¿No había otra zona para colocarla que no sea el parque donde juegan los niños?”, se preguntan.