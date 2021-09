Bárbara Veiga vuelve a casa. En A Coruña terminó su travesía de siete años descubriendo los mares, y a la ciudad regresó para presentar Sete anos em sete mares, la bitácora que recoge esa casi década de aventuras. Ahora desembarca de nuevo para presentar gráficamente todo lo visto y vivido en esos años con la exposición Éternal Pelagus, y con un encuentro inspirador que se celebrará el día 25 y en el que dará cuenta de todos los proyectos emprendidos desde que concluyeron esos siete años llenos de experiencias.

¿Qué significa A Coruña en su viaje?

Estuve aquí en 2019 para presentar Sete anos em sete mares, mi libro biográfico. Terminé de escribir mi libro en A Coruña después de siete años con muchas reflexiones. Tuve que volver a ver el mar desde la tierra. Para mí, tenía todo el sentido hacer esto en el fin del mundo según los romanos. Fueron siete años de mi vida de viaje, fue una experiencia de intercambio personal, no solo por defender los océanos, sino para afirmarme como mujer, como ser humano. Estar en esta parte del mundo, que tiene tanta fuerza, para mí es importante.

Sus experiencias se plasman en la exposición Eternal Pélagus, que revela algunos de los secretos de los fondos marinos.

Sí, es una colecta de experiencias en distintas partes del mundo. Es una invitación para viajar conmigo, hay imágenes de Nueva Zelanda, Brasil, de icebergs, de animales salvajes, fotografías desde perspectivas que hice buceando. Es una mezcla de experiencias, colores, texturas y emociones. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de ballenas, que es una experiencia muy fuerte, una emoción enorme estar cerca de animales tan ancestrales y sagrados. ,

¿Es una forma de acercar a la gente lo que ha vivido?

Sí, es una oportunidad, no solamente para animar y estimular e inspirar con imágenes bonitas, sino una manera de hacer reflexionar sobre la importancia de cuidar el océano.

El Mar de Mares pone el foco en la necesidad de cuidar los océanos. Tras toda una vida explorándolos, ¿ha apreciado el deterioro?

Desde mi punto de vista, viviendo en el mar o trabajando para organizaciones internacionales, sí. Pero es que además tenemos estudios y pruebas claras de la degradación del mar. Es nuestra responsabilidad asumir esto, es lo único que podemos hacer para garantizar una calidad. Es una preocupación muy fuerte para los países que viven tan cerca del mar. Yo nací en Río de Janeiro, ahora vivo en Lisboa, vosotros en Galicia. Es muy fácil verlo cuando vivimos cerca del mar: toda la basura que viene de todo el mundo. Hablar no basta. Tenemos que actuar con ayuda de los Gobiernos, que son quien de verdad puede hacer algo eficaz, no sirve solo con hacer una limpieza de playas, que está muy bien. Necesitamos decisiones más estructuradas, a largo plazo. Responsabilidad y políticas públicas.

Impartirá la conferencia 'Mulleres que protexen o mar'. ¿Ha evolucionado la presencia y la visibilidad femenina en estes ámbitos?

Todavía tenemos una pelea muy grande. Basta mirar los encuentros que hay en grandes festivales y eventos, donde es difícil encontrar esta equidad, este equilibrio. Debemos hablar de personas del mar, no de hombres del mar. Muchas mujeres en las artes y las ciencias no tienen todavía su espacio. Estamos en el camino, pero creo que es necesario juntarnos, incentivarnos, para que otras personas que a veces tienen que pelear mucho para conseguir sus espacios puedan hacerlo. Es una lucha histórica, feminista, que necesita el apoyo general para que podamos conseguir ese espacio. Tras muchos años trabajando con distintos equipos y tripulaciones, tengo la impresión de que todavía no tenemos la equidad que merecemos.

¿Cómo trabajan por este propósito en la Liga das mulheres pelos oceanos, de la que es fundadora?

Es un movimiento voluntario entre mujeres. Hoy somos más de 2.300 socias que trabajamos por la preservación del mar desde áreas distintas. El año pasado conseguimos hacer campañas digitales, es un movimiento que nos permite funcionar y apoyar a otras mujeres con iniciativas científicas o relacionadas con la educación. Incentivamos colectivos para mujeres jóvenes a través de programas y otras iniciativas, como webinars, workshops. Es muy reciente todavía, nos constituimos el 8 de marzo, un día simbólico; pero estamos aprendiendo mucho de las experiencias que tenemos.