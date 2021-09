La titular del Juzgado de guardia de A Coruña ha decretado prisión comunicada y sin fianza por homicidio doloso con agravantes de alevosía y ensañamiento para el presunto autor del crimen machista ocurrido el pasado miércoles en el barrio de O Birloque, en el que perdió la vida la que era su pareja hasta hace apenas dos meses. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informaron de que la juez adoptó la decisión apoyada en el artículo 139 del Código Penal. El caso ha sido remitido al Juzgado de Violencia de Género, que proseguirá su instrucción y determinará si se trata de un homicidio o un asesinato.

El detenido, de 48 años y con antecedentes por violencia de género sobre otras dos mujeres, pasó a disposición judicial a las diez de la mañana y abandonó los juzgados de la calle Monforte tres horas después para ser trasladado a la prisión de Teixeiro. Se acogió al derecho a no declarar y no respondió a las preguntas de ninguna de las tres partes: su abogada, el fiscal y la acusación particular de la familia de la víctima.

Al salir del edificio esposado y escoltado por dos agentes y ser introducido en un coche policial le esperaban familiares y allegados de la víctima que le increparon con gritos de “asesino” y le pidieron entre insultos que les mirase a la cara. Uno de los hijos de la fallecida persiguió el vehículo unos metros hasta alejarse antes de arrodillarse entre llantos en la calle.

A su llegada a los juzgados el fiscal, Luis Anguita, señaló que el caso aborda hechos de “extrema gravedad” y que será ahora, durante la instrucción del Juzgado de Violencia de Género, cuando se determine la cualificación definitiva del crimen tras las actuaciones pertinentes. El delito de homicidio doloso con agravante de alevosía y ensañamiento está castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años.

El abogado de la familia, Guillermo Mosquera, señaló que la acusación particular pedirá la cualificación de asesinato. El letrado explicó que se decretó la prisión comunicada y sin fianza “por el evidente riesgo de fuga y porque hay indicios más que suficientes de que [el acusado] es la persona que cometió el crimen”.

El hombre, al que la mujer de la que era pareja no había denunciado nunca fue trasladado a la comisaría de Lonzas la noche del viernes desde Madrid, donde había sido detenido un día antes y al siguiente de haber asesinado presuntamente a puñaladas a su pareja, de 52 años, en su vivienda del barrio de O Birloque. Los agentes de la Policía Nacional tomaron declaración al detenido el sábado, aunque no quiso colaborar, por lo que, tras concluir el atestado, ayer por la mañana pasó a disposición judicial.

El crimen se produjo el miércoles y el cuerpo de la víctima lo encontró de madrugada uno de los hijos de la mujer al llegar a casa del trabajo. La Policía Nacional inició entonces la búsqueda del hombre con el que la fallecida mantenía una relación, que el mismo día del crimen huyó al tomar un vuelo a Madrid. Las cámaras de los aeropuertos de Alvedro y Adolfo Suárez y la señal del teléfono móvil sirvieron al 091 para localizar al individuo, que al llegar a la capital se alojó en un hotel. Allí fue detenido el jueves por la noche y desde la capital fue trasladado a A Coruña.

La mujer asesinada, que regentaba una panadería en la calle Juan Darriba junto a su domicilio, se convirtió en la víctima número 35 de violencia de género en España en 2021, la primera en Galicia. El 091 recuerda que el número de teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.