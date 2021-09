El paso inferior de la avenida de Arteixo que sirve para la entrada y salida de vehículos de la ciudad tiene las horas contadas. El Gobierno local lo eliminará debido a los problemas estructurales que presentan sus muros de contención e implantará una rotonda sobre el viaducto de la intersección con la ronda de Nelle. La intervención se completará con la creación de un “bulevar” que conectará los barrios de Sagrada Familia y Os Mallos, según anunció ayer la alcaldesa, Inés Rey.

La actuación, dijo, es inminente. En el cronograma del Concello se fija la próxima semana como inicio de la supresión del paso inferior para posteriormente rellenarlo y recuperar el cruce entre la avenida de Arteixo y la ronda de Nelle al nivel original. El calendario establece las fechas navideñas como fin de las obras, siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas.

El Ayuntamiento ha tenido que tomar este decisión “de urgencia” en el cruce tras analizar las deficiencias estructurales de los muros producto de los muchos años en que la infraestructura está en servicio, lo que podría entrañar serios peligros. El estudio de los datos de tráfico de la zona confirmó la decisión municipal este mismo jueves y Rey anunció al día siguiente la supresión del paso inferior.

La aparición de los problemas estructurales en los muros de contención, recogidos en informes técnicos realizados por el área municipal de Infraestructuras, llevó al Concello a cerrar el paso de la avenida de Arteixo bajo la ronda de Nelle este lunes, sin concretar el alcance de los posibles trabajos de reparación ni durante cuánto tiempo estaría cortado el tránsito de vehículos por los dos carriles del paso, uno en cada sentido.

Desde aquel día los coches que transitan por la zona tienen que utilizar solo uno de los cuatro viales de conexión que hay en la intersección, el que se mantiene abierto desde la avenida de Arteixo hacia la ronda de Nelle en sentido de entrada a la ciudad.

Ahora la intención del Concello es crear una rotonda en el cruce para canalizar el tráfico, aunque aún no ha resuelto si tendrá regulación semafórica o no la tendrá, como ocurre con la rotonda de Cuatro Caminos. Fuentes municipales apuntan que la afección a la circulación de las obras y de la nueva disposición de elementos en la intersección no causará importantes afecciones en la movilidad. El plan municipal prevé situar un nuevo paso de peatones en el entorno y un carril bici que probablemente enlazará con el que discurre por un trayecto de la ronda de Nelle. “Movilidad trabaja con el objetivo de mejorar la accesibilidad peatonal, unir los barrios de la zona y conectar Os Mallos y Sagrada Familia con el parque de Santa Margarita”, explicó la alcaldesa.

Las obras obligarán a los vehículos a realizar itinerarios alternativos para entrar o salir de la ciudad y el Concello propone a los vecinos que programen otros recorridos mientras duren los trabajos.

Dos viaductos desaparecidos

La eliminación del viaducto sobre la ronda de Nelle sucederá un año y medio después a la del que pasaba sobre la avenida de Fisterra, cuyo derribo, acordado en el mandato anterior, se ejecutó en los primeros meses de 2020. Ahora en esa confluencia de calles los semáforos regulan la circulación, hay un tramo de carril bici en un sentido, se han plantado algunos árboles y cambiado el mobiliario urbano. Inés Rey comentó ayer que en el cruce con la avenida de Arteixo también se pretende plantar árboles y “crear espacios accesibles y seguros para las personas”.