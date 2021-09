El consenso que las fuerzas políticas de un color y otro llevan meses demandando para que la reordenación de los muelles urbanos se desarrolle bajo el mismo enfoque es como un grito sin eco. Fundamentalmente porque no hay acuerdo, de momento. El Gobierno local y Marea Atlántica, que mantienen diferencias sobre la forma de afrontar el proceso, se reunieron ayer para tratar diversos temas, entre ellos la transformación del litoral y el convenio que el Concello, la Xunta y el Puerto han de definir y firmar para adquirir los terrenos de Batería y Calvo Sotelo y contribuir a saldar parte de la deuda de 200 millones con Puertos del Estado por la construcción del puerto exterior. El asunto es capital, pues la compra de ese suelo precisa de fondos presupuestarios y si hay discrepancias, que parecen ahora irreconciliables, difícilmente va a haber acuerdo entre ambos grupos en el marco de las negociaciones por las cuentas municipales del próximo año.

El debate está atascado en una fase en la que los discursos parecen inamovibles. Marea fue ayer más contundente al asegurar que no va a apoyar la compra de terrenos portuarios en el centro de la ciudad “a cambio de nada”. Su postura es la misma que la del BNG, con dos ediles en la Corporación, que ya adelantó que no va a respaldar el presupuesto de 2021 si contiene partidas para los muelles. Marea, de quien depende más el Gobierno local para aprobar las cuentas porque tiene cinco concejales, no es tan categórico. “Ya veremos”, respondió ayer su portavoz, María García, al preguntársele si apoyaría las cuentas en el caso de que el Ejecutivo socialista no “cambie el rumbo”, como le demanda Marea, y siga promoviendo la compra de Batería y Calvo Sotelo. Esa indefinición se mantiene si se le pregunta también si advierte en el PSOE alguna disposición a dar ese cambio de rumbo: “Hay que seguir hablando”, insiste García, que apunta que hay “múltiples vías” alternativas a la condonación de la deuda a la Autoridad Portuaria.

Marea es grupo preferente en los diálogos del Gobierno local, que también hablará de la compra de los muelles y del convenio que articulará la operación con el PP, según comentó ayer el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada. Los populares aseguran que tienen las puertas abiertas al debate, pero ya han advertido que no le va a salir “gratis” al Ejecutivo de Inés Rey, bien con el próximo presupuesto como telón de fondo, bien con algún cambio en las cuentas posterior para introducir dicha inversión.

El convenio es también materia de inconcreción. Para empezar, Villoslada aseguró ayer que no se va a cerrar el próximo lunes, fecha en la que el Puerto anunció esta semana que se van a reunir el Concello, la Xunta y la entidad portuaria para definir la participación de cada parte en la reordenación de los muelles. “La reordenación del puerto interior se va a abordar sin excesivas prisas”, matizó Villoslada, que considera prioritaria la licitación del enlace ferroviario a punta Langosteira, aún sin arrancar.

La alcaldesa, Inés Rey, apuntó además que el borrador del convenio no contiene aún las aportaciones económicas concretas de la Xunta en esa fase de transformación portuaria. En este aspecto, que se debe solucionar, se advierten otras discrepancias, las del Gobierno local con el Ejecutivo gallego por el porcentaje de inversión que cada una ha de aportar en la urbanización de los muelles: el Concello exige a la Xunta que se comprometa como lo hizo en 2018, cuando se ofreció a pagar 20 millones por la mitad de los terrenos, pero el Gobierno de Feijóo no quiere gastar tanto si ahora va a comprar solo el 20% del suelo, cuya tasación actualizada se desconoce todavía.

Planes de vivienda

El encuentro entre Villoslada y los ediles de Marea Iago Martínez y María García sirvió para que el grupo de la oposición reclamase al Gobierno local “un golpe de timón en la política urbanística”, con implicación en planes de vivienda, banco de alquiler e iniciativas de rehabilitación. El responsable de Urbanismo avanzó trámites para cerrar una ordenanza reguladora de la conservación de edificios.