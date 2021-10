Aena pronostica para el aeropuerto de Alvedro una de las etapas postCOVID más duras de todos los aeropuertos españoles. El Documento de Regulación Aeroportuaria del Ministerio de Transportes, que incluye estimaciones entre 2022 y 2026, calcula para este último año una caída de viajeros del 32,6% con respecto a 2019, y una disminución tanto del tráfico de pasajeros internacional como nacional, aunque será especialmente destacada en el segundo. Mientras que los viajeros que enlazan con aeropuertos extranjeros descenderán en un 10,5%, los pasajeros con el resto de España serán un 34,7% menos en 2026 que en el último año anterior a la pandemia.

Mientras que el último año antes de la pandemia se superaron en total los 1,35 millones de pasajeros, entre 2022 y 2026, como ya señaló este diario, se espera que Alvedro no llegue al millón de viajeros, y en 2026 serán 910.863. Entre los pasajeros nacionales, el descenso es de casi 430.000 personas, de 1,24 millones a algo menos de 810.000 pasajeros.

Aunque el documento no especifica los motivos que han llevado a realizar el cálculo, Aena ha relacionado previamente el descenso de pasajeros, además de a los efectos de la pandemia, a la puesta en marcha del AVE entre Madrid y Galicia, una infraestructura que, según prevé el Gobierno, empezará a funcionar en diciembre de este año. El aeropuerto Adolfo Suárez, de la capital de España, es el principal enlace de Alvedro, y en 2019 hubo 679.386 viajeros entre ambos, más de la mitad del tráfico nacional de ese año en A Coruña.

En cuanto a los pasajeros internacional, la caída será menos pronunciada, si bien se trata de una parte minoritaria del conjunto del tráfico. En 2019 se registraron 112.822 en enlaces con otros países, mientras que en 2026, según las cuentas del Ministerio de Transportes, serán algo más de 101.000. Antes de la pandemia, la inmensa mayoría de los pasajeros iban o volvían del aeropuerto londinense de Heathrow, el único con el que existían vuelos reiterados a través de la compañía Vueling.

Sin embargo, durante la pandemia se cortó la ruta y la aerolínea no cuenta con recuperarla, al menos a corto plazo, pues ha decidido concentrar su oferta en el aeropuerto Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, una decisión que, según ha señalado a este diario, es puramente “empresarial” y no está ligada a ayudas institucionales como las del Xacobeo. Actualmente, el Consorcio de Turismo negocia con diversas compañías para ampliar destinos, y cuenta con conectar la ciudad con algún punto de encuentro de rutas internacionales en un gran aeropuerto europeo, como “Londres, Fráncfort o Ámsterdam”; la primera ciudad es la prioridad del gerente, Moisés Jorge Naranjo. Hasta ahora no se ha cerrado ningún acuerdo, aunque el Ministerio de Transportes cree que podría ser así, puesto que incluye en sus previsiones para 2026 tráfico internacional.

Esta concentración de la actividad de vuelos gallegos en el aeródromo compostelano puede ser otro de los motivos que contemple el Ministerio para rebajar las previsiones de Alvedro. Entre 2019 y 2026 el tráfico caerá en el aeropuerto vigués de Peinador un 40%, de acuerdo con el documento, mientras que en Santiago de Compostela, aunque también se verá afectado por el AVE, la caída será de solo un 9%, mucho menos que en el resto de los aeródromos de la comunidad. En 2026 se calcula que tendrá más de 2,6 millones de pasajeros, superando ampliamente la suma de Alvedro y Peinador.

La segunda peor recuperación

El Rosalía de Castro también aumentará sus viajeros un 28,9% entre 2022 y 2026, sustancialmente más que el resto de aeródromos gallegos. En Vigo el incremento será del 1,6%, la peor evolución entre los 30 principales aeropuertos españoles, mientras que en A Coruña será del 10,4%, sustancialmente superior, pero aún así el segundo crecimiento más bajo del listado.

En este periodo el número de operaciones anuales subirá desde las 12.510 de 2022 a las 15.910 de 2026, mientras que se espera que Santiago llegue ese año a las 20.200. En cuanto al tráfico de mercancías, se mantendrá estable: de 105.000 toneladas el próximo año se pasará a las 110.000 en 2026. Es el quinto peor resultado dentro de los 34 aeropuertos incluidos en el informe en los que hay tráfico de mercancías, si bien en el resto de aeropuertos gallegos los resultados no son muy diferentes. En Santiago habrá un incremento del 1,46%, hasta superar por poco los tres millones de toneladas, mientras que el volumen bajará en Peinador un 0,15%, hasta las 511.000 toneladas.

Las previsiones para Alvedro este año son sustancialmente inferiores a las que calculaba el anterior Documento de Regulación Aeroportuaria. Este esperaba que en 2021 se llegaría a los 1,2 millones de pasajeros, una cifra que se superó ya en 2018; para 2028 estimaba que ya serían 1,37 millones y, que en 2035 se alcanzaría la cifra de 1,6 millones de pasajeros.

Otro cambio entre los dos informes tiene que ver con la capacidad del aeropuerto, que el Ministerio de Transportes estima que se incrementará de manera importante. Si el anterior informe fijaba esta en 1,3 millones de pasajeros en el periodo de 2017 a 2021, para el próximo quinquenio se eleva a los dos millones, pese a que no se hicieron grandes obras en los últimos años ni se prevén para los próximos.