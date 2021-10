Las manos de Yamila Sidati son de bronce. Así lo acredita el tercer puesto conseguido en el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos celebrado en Lyon. La coruñesa se subió al podio en la categoría individual y también colocó a España en el tercer puesto en la clasificación por equipos, en la que compitió con el leonés Daniel Flecha, ambos entrenados por el cordobés Javier Molina. “Fue muy emocionante. Hicimos un buen trabajo”, apunta la coruñesa.

Sus elaboraciones forman parte del Olimpo de la panadería. Durante una competición de seis horas, hizo panes de diferentes tipos y bollería. Así conquistó al jurado. “Estuvimos preparándonos durante tres meses”, apunta.

Su amor por los fogones viene de lejos. Cuando era pequeña, los fines de semana se levantaba temprano por las mañanas para ver la televisión, pero no por los dibujos. “Veía el programa de Eva Arguiñano. Me gustaba mucho ella y, sobre todo, cuando hacía los postres. Además, mi bisabuela fue pastelera”, recuerda. Yamila se define como una persona “muy creativa”, así que en la panadería encontró su “vocación”. Ha hecho el ciclo superior de Cocina y ahora empieza un máster especializado en Panadería y Bollería. “El premio es un impulso para completar mi formación”, indica. Actualmente trabaja en el pazo de Vilaboa y pronto se incorporará a una panadería, aunque su sueño es tener la suya propia. “Ojalá algún día”, desea.

De momento, va por buen camino. Además de entrar en el podio del Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos, en el que participaron doce equipos de diferentes países, su pasión por este mundo solo va en ascenso. “Sé que es sacrificado. Sobre todo en esas fechas en las que todo el mundo está de fiesta y tú trabajando. Pero me gusta y me llena mucho, así que no me cuesta”, confiesa la coruñesa de 22 años, todavía orgullosa de haber podido presentar “el producto español” en una competición internacional. “Nos hemos demostrado a nosotros mismos que el trabajo tiene su recompensa”, concluye.