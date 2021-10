Confiesa que “no hay ninguna orquesta” esperándolo, así que Dima Slobodeniouk será freelance en cuanto acabe su etapa en la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la que desea seguir vinculado. Por delante todavía tiene una programación muy completa que le permite ilusionarse y pensar que la vuelta a la normalidad está más cerca que nunca.

¿Cómo afronta la novena temporada en la Sinfónica?

Es una pasada. Estoy muy contento. No quiero pensar demasiado en que es la última. Vamos a trabajar de una manera normal. No hay ningún drama aquí.

Por el medio de su trayectoria en A Coruña una pandemia que no entraba en sus planes. ¿Le demostraron los músicos que se puede seguir haciendo música con mascarilla y distancia?

Claro. Por lo menos, hemos tocado casi todo el tiempo. En el resto de Europa, las orquestas estaban completamente fuera de servicio. Teníamos suerte. Ahora queremos más y mejor, sin mascarilla, pero estoy muy orgulloso del nivel que hemos mantenido. No es fácil. La comunicación entre la orquesta y el director, si no tienes la boca, es solo con los ojos. El público piensa que lo hacemos todo con las manos, pero no. Usamos todo.

De todas las demandas de la Sinfónica, ¿qué desea que se cumpla antes de su despedida?

Por lo menos, tener espacios para que los músicos puedan estudiar. Con buen aislamiento del sonido. Y no es complicado. Es un espacio normal que hay que arreglar un poco. Ya estamos buscando y yo creo que lo vamos a conseguir.

¿Y el apoyo financiero?

También. Lo que es muy necesario es la estabilidad en el apoyo financiero. Es obligatorio. No podemos trabajar sin esta estabilidad. Si algún día vienen noticias de “no tenemos lo que estuvimos esperando”, no funcionará la orquesta. Es una máquina bastante grande. No son solo los músicos. Para mí, la estabilidad y la tranquilidad sobre esto son importantes para trabajar y planear. Nosotros trabajamos con un año y medio de antelación, así que sin estabilidad no puedes hacer estas cosas.

¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de dejar el puesto de director titular de la OSG?

Una de las razones es que concluye un ciclo de trabajo. Fue mucho tiempo. Nueve años fantásticos. A esto se unen los motivos familiares. Tengo dos hijos y con la pandemia tuvimos que pensar dónde vivimos y qué hacer con el trabajo de mi mujer. También influye la situación de mi madre. Son muchas cosas. Si juntas todo eso con temas de trabajo, es una decisión muy complicada. Pero tengo que hacerlo. Es mi familia. Fueron nueve años. Así que es duro.

¿De qué modo podría seguir vinculado?

Estamos hablando y trabajando en ello. Puedo tener algún tipo de trabajo proponiendo ideas artísticas.