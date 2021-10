El Ayuntamiento ha anunciado esta tarde que impulsará la festividad del Rosario, que se celebra hoy, con un ciclo de conciertos y actividades que durarán el martes. A las 20.00 horas del sábado actuarán en San Andrés Kiko Veneno y Garufa Blue Devils, mientras que Ramón Benavente lo hará el domingo a la misma hora en O Parrote. Cariño y Zenet darán un concierto a las 12.30 horas de ese día en San Andrés, y la Banda Municipal a las 12.00 horas en la plaza de María Pita. Todas las actuaciones serán gratuitas, y la inscripción será por orden de llegada hasta completar capacidad.

En cuanto a las actuaciones en los barrios, habrá pasacalles el sábado, domingo y martes de agrupaciones como Birloque, Son d´aquí, Eidos Aturuxo, la Tuna de Veteranos, Donaire, Xacarandaina, Pandereteiras sen Fronteiras y la Trova Coruñesa, mientras que la capilla de las Capuchinas acogerá un festival de corales todos los días menos el lunes a las 20.30 horas. El domingo se organizarán espectáculos de danza en el castillo de San Antón, a las 12.30, 14.00, 18.00 y 20.00 horas, con la actuación de las compañías Kirenia Danza, Elahood, Glovo, Entremans, Marcia Vázquez, Laboratorio Escénico Danza, FullTime Company y Fabian Tome.

Por último, habrá actuaciones para los más pequeños. El sábado se representará A lenda de Hércules en la Marina y el Campo da Leña a las 12.30 y 18.00 horas, respectivamente, y el O mundo do circo a las 13.00 horas en el Agra do Orzán y en los Cantones a las 18.00 horas. El domingo se representará Rufina e Benito en el parque de Oza y en O Castrillón a las 12.30 horas y en Os Rosales a las 18.00 horas. Psychodelia actuará en las plazas de Vigo, Lugo y Pontevedra a partir de las 13.00 horas, y en el Teatro Colón, la Marina y O Parrote a las 18.00 horas, mientras que los títeres de A lenda de Hércules volverán a las 12.30 horas a la calle Barcelona y As Conchiñas.