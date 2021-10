HoYeon Jung es una de las grandes supermodelos de Corea del Sur, y se ha hecho conocida en todo el mundo con su debut interpretativo, como una de las actrices protagonistas en la popular serie de Netflix El juego del calamar. Pero ella ya conocía Europa, pues hace tres años y medio hizo un viaje con paradas en varios países del continente que mantiene entre las historias destacadas de su cuenta de Instagram. En Francia paró en París; en Austria, en Viena; y en España, en A Coruña, de la que visitó la playa del Matadero y asistió a conciertos en vivo en la ciudad.

La artista surcoreana, nacida en 1994 en Seúl, se hospedó en el Meliá María Pita, desde el que sacó una foto de Monte Alto acompañada por un "Hola Spain". No tardó en bajar a la playa del Matadero, que encontró de su gusto. En el Instagram de la modelo y actriz, que en El juego del calamar interpreta a Kang Sae-byeok, una desertora norcoreana, se ve un vídeo panorámico de la playa y el Paseo Marítimo. Acompañó las imágenes con un corazón y la frase Where is my bikini? [¿Dónde está mi bikini?].

El paisaje del arenal, que antiguamente se llamaba Berbiriana y que algunos conocen como das Amorosas, también inspiró a la modelo y actriz para realizarfotografía a pie de playa, más artística y en blanco y negro, en la que se perfilan edificios de Monte Alto y el parque del Matadero.

Antes de dejar A Coruña, HoYeon Jung también tuvo tiempo para disfrutar de la escena cultural coruñesa. Subió un fragmento de un concierto de Zachary Grey, un artista callejero californiano asentado en la ciudad al que es frecuente ver tocando su banjo en el centro.