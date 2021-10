El grupo municipal del PP en A Coruña ha solicitado un pleno extraordinario por los problemas de inseguridad registrados en la ciudad en los últimos meses, según anunció esta mañana la portavoz, Rosa Gallego. El pleno tendría que celebrarse en los próximos quince días hábiles. "Basta de medias tintas y de mociones descafeinadas en los plenos que no se cumplen. Hay que actuar ya. No puede ser que un Gobierno municipal que no ha hecho nada en dos años y medio diga ahora que tiene tolerancia cero con los okupas”, destacó Gallego, que denunció la "pasividad" de la alcaldesa y el portavoz municipal ante la "oleada de robos, vandalismo, okupaciones, etc., que afecta a la ciudad en general.

"Todas las semanas hay más quejas de vecinos preocupados por una situación cada vez más frecuente y en más barrios y relatan que a veces son ellos los que tienen que actuar", destacó Gallego. El PP insistirá en recuperar la policía de barrio, agentes patrullando a pie o en coche en determinadas zonas de la ciudad. La portavoz recordó que en el mandato popular el Gobierno local utilizó esta medida sin que hubiera menos efectivos policiales en el 092 de los que hay ahora.

En el último pleno municipal se aprobó una moción conjunta con la que todos los grupos se comprometieron a poner en marcha un plan de regeneración en el barrio de Os Mallos, donde los vecinos han salido a la calle a movilizarse contra problemas de inseguridad.