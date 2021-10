Los reiterados llamamientos de los últimos años por modificar la línea ferroviaria de media distancia que une A Coruña y Ferrol, separadas por 77 minutos de viaje, han tenido eco en los Presupuestos Generales del Estado, aunque con cuantías que invitan a pensar que las actuaciones encaminadas a renovar el servicio avanzarán muy despacio. De acuerdo con el proyecto contable para 2022, el coste total de la intervención roza los 120,5 millones de euros. Sin embargo, no hay partida económica consignada para el próximo año y las previstas para los tres años siguientes suman 773.000 euros (58.000 en 2023, 330.000 en 2024 y 285.000 en 2025); el ejercicio 2026 sería el último, según reflejan los presupuestos.

Con estas estimaciones, el proyecto progresaría con pequeños avances, con estudios que requiere la actuación antes de que tenga un diseño definido y de que se proceda a sacarla a concurso, explican fuentes oficiales consultadas por este periódico. La mejora de este trazado A Coruña-Ferrol estaría gestionada por el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

Después de no figurar en los dos últimos presupuestos, la renovación de esta línea regresa a las cuentas del Estado con el mayor gasto global previsto, más de 120 millones. Es una ambiciosa cantidad que contrasta fuertemente con las que se estimaban en los presupuestos de 2019 y 2017, de 1,5 y 4 millones de euros respectivamente. En estos años había previsiones inmediatas más concretas y más elevadas, de 419.000 y 500.000 euros. El proyecto de 2022 refleja que a lo largo de 2021 se han invertido 471.000 euros en la mejora de la línea.

La necesidad de renovar este servicio ferroviario ha estado en boca de las administraciones en los últimos años, pero sin que hubiera un esfuerzo inversor por parte el Estado. Uno de los últimos llamamientos se hizo en marzo de este año, cuando los gobiernos locales de A Coruña y Ferrol apoyaron la modificación de la línea ferroviaria para adaptarla a las necesidades actuales y detener el continuo descenso en el número de viajeros, con tan solo el 10% de las plazas ofertadas y en una media de 16 personas por tren. La alcaldesa Inés Rey y el alcalde Ángel Mato respaldaron las conclusiones de un informe sobre la conexión encargado por el Eixo Atlántico al profesor Miguel Rodríguez Bugarín, que calcula en 730 millones de euros la inversión necesaria para rebajar el tiempo de viaje a entre 35 y 40 minutos, con una única parada intermedia en Betanzos-Cidade; ese coste no incluye el de las expropiaciones ni el IVA.

Esos 730 millones se quedan muy lejos de los 120 que calcula ahora el Estado que costaría renovar el trazado entre A Coruña y Ferrol. El informe de Bugarín recogía una alternativa, una inversión de 50 millones, sin IVA, que dejaría el tiempo de viaje en 60 minutos, de nuevo con parada en Betanzos.

La mejora de la línea debería incluir la variante de Betanzos, al hacer innecesaria la marcha atrás de los trenes al llegar a la estación de Infesta. La actuación aparece también en las cuentas de 2022 con un proyecto independiente con una partida de solo 257.000 euros, de los que 128.000 se invertirían este año y 17.000 el próximo. Tales cantidades se destinarían al proyecto, que se elabora desde hace años y del que se ignora cuándo estará listo.

Dos millones y medio para la intermodal





El gasto que el Estado prevé hacer en 2022 en la estación intermodal de A Coruña no aparece reflejado en una partida específica del Presupuesto del Estado con su correspondiente partida. La inversión anual está incluida en el apartado de cercanías y movilidad urbana, que corresponde desarrollar a Adif. Será de 2,4 millones, no de 8,5 como informó este periódico, ya que esta corresponde a otro apartado ferroviario de alta velocidad. El delegado del Gobierno confirmó ayer que el gasto estimado para el próximo año es de 2,4 millones. La inversión total es de 50,7 millones y la obra no podrá licitarse hasta los últimos días de este año.