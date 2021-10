El grupo municipal del PP solicitó un pleno extraordinario por los problemas de inseguridad en la ciudad en los últimos meses, según anunció ayer su portavoz, Rosa Gallego. La sesión tendría que celebrarse en los próximos quince días hábiles y, si el Gobierno local no lo hace, será convocado por el secretario del Concello. al reunir el PP los concejales suficientes para hacerlo. “Basta de medias tintas y de mociones descafeinadas en los plenos que no se cumplen. Hay que actuar ya. No puede ser que un Gobierno municipal que no ha hecho nada en dos años y medio diga ahora que tiene tolerancia cero con los okupas”, destacó Gallego, que denunció la, a su juicio, “pasividad” municipal ante la “oleada de robos, vandalismo, okupaciones, etc., que afecta a la ciudad”.

El pleno municipal ya se reunió en este mandato a petición del PP para debatir sobre el proyecto del tren para el puerto exterior, su reclamación de una bajada de los impuestos municipales y para reclamar las inversiones en infraestructuras en A Coruña por parte del Estado que estaban pendientes.