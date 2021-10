El Consorcio de Turismo destinará 9,7 millones de euros a fomentar el tráfico aéreo desde Alvedro durante los próximos tres años, a partir del verano de 2022. Lo hará a través de un concurso público con ocho destinos, a los que podrán concurrir las aerolíneas que así lo deseen.

El Consorcio, dependiente del Ayuntamiento y con presencia de Cámara de Comercio y Puerto, fija ocho rutas que actualmente no están en la parrilla del aeródromo coruñés, aunque algunas lo estuvieron con anterioridad. Busca conectar la ciudad con hubs —aeropuertos con gran oferta de conexiones— y, de ese modo, complementar la oferta de Alvedro. Los destinos que salen a concurso son: Londres —las empresas pueden optar por operar en Heathrow o en Gatwick—, París —con posibilidad de tener sede en Orly o en Charles de Gaulle—, Múnich, Fráncfort, Ámsterdam, Valencia, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria.

El concurso se dividirá en ocho lotes, uno por cada destino, a razón de aproximadamente 300.000 euros anuales —la cifra varía entre los destinos nacionales y los internacionales, aunque Las Palmas de Gran Canaria se considera, por la distancia, una ruta internacional—. Una vez que las bases se aprueben en el Consorcio de Turismo, se publicará el concurso y las empresas contarán con quince días para presentar sus propuestas. Uno de los requisitos del procedimiento es que las empresas adjudicatarias ofrezcan, como mínimo, dos frecuencias semanales con Alvedro. Aunque la exigencia sube en el caso de Londres, ya que las bases fijarán un mínimo de cuatro frecuencias semanales con A Coruña.

El gerente de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, explicó ayer que el concurso se hace ahora porque es cuando las aerolíneas están diseñando su temporada de verano de 2022 y que con esta iniciativa pretenden que Alvedro supere los dos millones de usuarios para que AENA invierta en el aeropuerto y “amplíe la terminal de pasajeros”. En el último Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2022-2026) AENA calculaba que Alvedro tendría menos de un millón de pasajeros en el próximo quinquenio. Al presentar ayer el concurso, la alcaldesa, Inés Rey, destacó “la obligación de potenciar el aeropuerto como elemento motor de primer nivel de la economía”.

En este concurso no entran otras rutas que ya operan en Alvedro de forma estable, como Madrid, Barcelona o Bilbao. Preguntado por este diario, Moisés Jorge Naranjo admitió que cabía la posibilidad de que no se cubriesen todas las rutas, incluso que no hubiese ofertas para las internacionales; en ese caso, Turismo volvería a sacar los destinos a concurso para intentar que las aerolíneas apostasen por Alvedro en próximas campañas.

En este concurso, uno de los compromisos que adquieren las aerolíneas es el de operar al menos durante nueve meses las rutas por las que reciben los fondos en concepto de promoción de la ciudad. El gerente de Turismo incidió ayer en la potenciación del perfil de negocios en la oferta de Alvedro.

En el mandato anterior, el Consorcio de Turismo licitó un concurso para fomentar la operatividad de Alvedro con varios destinos por 1,8 millones anuales que se llevó Vueling. El contrato ya no se encuentra en vigor, tras verse afectado por la pandemia. Este año, Turismo hizo lo mismo para reforzar la ruta con Madrid, adjudicada a Iberia por 240.000 euros anuales, y para la conexión con Bilbao, contratada a Volotea por 250.000 euros por ejercicio.

Con este concurso público, Turismo pretende completar la parrilla de Alvedro y recuperar destinos internacionales. En el mapa de rutas incluyen dos aeropuertos en Londres y otros dos en París para fomentar que las aerolíneas concurran a la licitación ya que hay compañías que tienen más fácil la conexión con Orly que con el Charles de Gaulle o con Gatwick frente a Heathrow.

Naranjo explicó ayer que habían elegido estos destinos por suponer un nexo de unión con otras rutas internacionales, en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, por su conexión con África. Este aeródromo tiene en parrilla 111 destinos que ofertan 55 aerolíneas; Málaga cuenta —según la información de AENA— con 124 destinos operados por 47 compañías, y Valencia, que hasta este invierno había operado Vueling —y que este año decidió convertirlo en estacional de verano, después de duplicarlo en Lavacolla— cuenta con 76 destinos que ofrecen las 27 compañías que operan en el aeródromo.