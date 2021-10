Más policías frente a los botellones y el ruido. Este es el grito que repiten vecinos de la zona del Orzán una semana tras otra dirigido al Gobierno local. Denuncian que no tienen respuesta, o que las medidas hasta ahora planteadas por el área de Seguridad Ciudadana para contener el exceso de ruido nocturno y disolver las concentraciones de jóvenes que beben alcohol en la calle son totalmente ineficientes. Ayer volvieron a clamar contra el Ejecutivo de Inés Rey en compañía de concejales del PP en la plaza Cormelana. Demandan “soluciones” y protestan por la “pasividad” de la Policía Local y el Concello.

“La presencia policial tiene que ser continuada desde las diez o las once de la noche en todas las zonas conflictivas. Estamos cansados de gritos y peleas todos los fines de semana. Cuando llamamos al 092 nos dicen que no hay medios suficientes. Pues ese es el problema que debe resolver este ayuntamiento: poner los medios para que haya presencia policial y garantizar el derecho constitucional de dormir por la noche. Porque todas las semanas pasa lo mismo y hay vecinos que sufren ansiedad o tienen que tomar pastillas para dormir”, resume José Luis Méndez, presidente de la asociación vecinal Ensenada del Orzán.

El portavoz de los vecinos asegura que dispone, gracias a la implicación de otros ciudadanos, de medio centenar de vídeos y fotografías que muestran a jóvenes bebiendo en la calle de madrugada, gritando, golpeando mobiliario urbano o haciendo ruido con vehículos en el entorno del Orzán. Añade Méndez que estos documentos los ha enviado al Ayuntamiento, pero lamenta que no hayan supuesto un aumento de presencia policial en las calles: “Creemos que hay solución, pero ¿por qué no se soluciona? Enviamos las imágenes al Concello y no cambia nada, está peor. Nadie puede decir que no hay botellones en la ciudad, sí que los hay. Nos lo veíamos venir después de la pandemia. La policía ni se la ve, y cuando aparece ni se baja del coche”.

La alcaldesa, Inés Rey, informó el mes pasado de que patrullas del 091 reforzarían el trabajo de las unidades del 092 en los turnos nocturnos para vigilar las zonas de ocio y ayer comentó en una emisora que este año hubo una convocatoria de 39 plazas de policías locales. Los representantes policiales dudan de la capacidad para disponer de más efectivos en las calles por el déficit de personal.