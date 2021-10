La sala Pelícano llama a su concierto de mañana Perreo. La vacuna universitaria, motivándonos, en nuestra inocencia, a buscar la referencia canina. Resulta que es un tipo de baile favorecedor de la reproducción de la especie, y, al tiempo, inspirador de la prosodia. Ha engendrado grandes composiciones artísticas, como la homónima Perreo, de los escaldos Anuel AA y Ozuna: “Sobeteo, guayoteo, sin pantié la descará”. Bad Bunny, en Yo perreo sola, creó el verso inmortal “Ante tú me pichaba (Nah) Ahora yo picheo (Yo nunca te he pichao, mami)”. Y en qué manual de lírica falta Perreo Pesau de Rauw Alejandro: “Con esa tanguita tú no esconde’ nada / Pa’ que te vea moviendo (¡yah!)”.