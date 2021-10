Robe Iniesta no tocará el próximo fin de semana en A Coruña. El líder de Extremoduro ya había cancelado la gira de su banda para hacer conciertos en solitario, pero a tan solo una semana de su actuación en el Coliseum, prevista para el viernes 29 de octubre, anuncia cambio de recinto, de ciudad y de fecha. Robe Iniesta dará un concierto de su gira Mayéutica en Santiago de Compostela, en el Fontes do Sar, el domingo 31 de octubre, y las entradas saldrán a la venta hoy a las 12.00 horas. ¿El motivo? Que el Coliseum no permite que el público esté de pie durante el concierto.

“Pese a que la Xunta de Galicia ya permite aforo de pie y servicio de hostelería en los eventos culturales, en el Coliseum de A Coruña nos informan de que no se van a permitir eventos en este formato hasta 2022”, explica el cantante en un comunicado publicado en su página web, en el que detalla que el nuevo recinto será el Multiusos Fontes do Sar, “donde podremos estar en las mejores condiciones posibles en este momento. O sea, de pie y bailando como putos locos”, añade.

Ha fijado la nueva fecha el domingo 31, víspera de festivo, que, además, coincide con los conciertos de Ángel Stanich y Xoel López en Noites do Porto.