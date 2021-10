La alerta social generada por el aumento de delitos lleva al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a efectuar propuestas para reducir la inseguridad ciudadana y que se centran en el aumento de la presencia policial en las calles. El SUP asegura que la policía no puede realizar funciones de presencia ni de prevención con las patrullas actuales y con un sistema de turnos que califica de “estático y no flexible”. El sindicato insta a la Dirección General de la Policía a crear servicios extraordinarios para reforzar la actuación en días y franjas horarias de mayor demanda de presencia policial y a dotar al Grupo de Atención al Ciudadano de personal en turnos rotatorios para garantizar un mínimo de cuatro patrullas en la calle por turno, apoyados por patrullas nocturnas y de fines de semana.

También propone modificar el Catálogo de Puestos de Trabajo para integrar parte de las 103 plazas vacantes de Escala Básica. Si solo se dotasen 40 de esas plazas, el sindicato asegura que habría 20 coches patrulla más en la calle. De los 87 plazas de estos puestos de policías existentes ahora, el SUP señala que solo 62 estarían disponibles para radio-patrullas si estuviesen al 100% de ocupación.

El sindicato apuesta además por replantear los turnos establecidos en la regulación actual de la jornada laboral de la policía, así como los servicios del Grupo de Atención al Ciudadano.