El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña investiga las irregularidades apreciadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la gestión de Federico de la Fuente Ortiz al frente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Concello, que presidió entre 1998 y 2011, aunque considera que siguió haciéndolo en la sombra hasta 2017. Después de tres años de indagaciones en la denominada operación Procico, la UDEF concluye que De la Fuente, que además es funcionario municipal en calidad de monitor de Protección Civil, utilizó a la agrupación como “medio para generar ingresos extra, como de si un negocio se tratase”. La investigación la desencadenó la denuncia presentada en 2017 por la actual presidenta de la agrupación, Sonia Vieites.

Algunos de ellos fueron comunicados en 2011 a la Fiscalía por el entonces director del área de Seguridad Ciudadana del Concello, Germán Lago, lo que llevó a la apertura de una investigación penal por parte del Juzgado de Instrucción número 8 que fue sobreseída en 2014. Por esta razón, ese órgano judicial ha recibido un exhorto por parte del que instruye este caso con el fin de que le informe si los hechos ahora denunciados son los mismos que los que investigó en su día.

Según los investigadores, las irregularidades consisten en la “ocultación de unos fondos públicos tanto en la cuenta oficial como en otras cuentas bancarias desconocidas a nivel municipal”, lo que impidió a la agrupación disponer de ese dinero hasta 2017 cuando la nueva junta directiva de la entidad tiene conocimiento de su existencia.

En esas cuentas De la Fuente ingresaba, según la UDEF, parte de las ayudas públicas concedidas a la Agrupación de Voluntarios, que eran empleadas “para fines que no eran los previstos inicialmente” y, aunque fueron justificadas a las administraciones que las concedieron, “lo fueron por la consecución de actuaciones supuestamente irregulares que ya desde inicio no se debían haber producido”, entre las que menciona el pago de dietas a algunos voluntarios, a pesar de que no pueden recibirlas porque sus gastos son costeados por el Concello y su actividad no puede ser remunerada.

Para esta unidad policial, existen “multitud de indicios, fehacientes y objetivos, corroborados en su gran mayoría por las declaraciones testificales efectuadas” de irregularidades como la prestación de servicios por los voluntarios a entidades privadas a cambio de remuneraciones económicas que además “se producían en mucha ocasiones en dinero B introducido en sobres a la atención del entonces presidente”. Parte de esas sumas fueron destinadas al pago de dietas a los voluntarios.

La UDEF añade que, tras haber dimitido de su cargo, estos comportamientos dejaron de llevarse a cabo “salvo excepciones analizadas”, lo que considera una “evidencia de que los mismos no cumplían con la normativa establecida”. También constató que la Agrupación de Voluntarios suscribió convenios de colaboración para la prestación de servicios con entidades públicas y privadas como el Club de Tiro Olímpico de Arteixo y la Autoridad Portuaria, pese a que al depender orgánicamente del Concello es este organismo el único que puede hacerlo. Tras haber sido expedientado y sancionado en 2011 por acudir sin permiso a un curso en la Academia Galega de Seguridade de A Estrada, De a Fuente puso en marcha una Asociación de Voluntarios de Protección Civil para, según la UDEF, “eludir los órganos de control municipales”, ya que a través de ella ofreció esos mismos servicios.

La UDEF le atribuye además la organización de cursos básicos de protección civil a los voluntarios que “nunca se llegaron a homologar ni a reconocer por los organismos autonómicos”, lo que califica como un “perjuicio” para esas personas, y para el Concello, que destinó partidas para formar a un personal que “nunca adquirió legalmente tal condición”, aunque a pesar de ello ha venido desarrollando esa labor hasta el momento “en contra de toda la normativa autonómica, municipal, interna e incluso estatal”.

Las declaraciones de varios testigos ante la policía indican que De la Fuente no pudo actuar de esta manera sin el consentimiento del máximo responsable de está área del Concello, ya que consideran que se le permitió “dirigir y coordinar el voluntariado municipal a discreción, con la toma de decisiones no acordes a su condición ni puesto de trabajo” y, además, “sin la debida autorización y preceptivo control municipal”, pese a la “experiencia y antigüedad” en este campo. Por ello, la UDEF plantea al juzgado que decida si corresponde extender la investigación a este superior jerárquico y a otro funcionario de Protección Civil.

Retrasos y destrucción de documentos

La UDEF recuerda que, además de la causa judicial abierta en 2018, hubo otra que se inició en 2012, circunstancias que podrían influir en la prescripción de las irregularidades que atribuye a Federico de la Fuente, de cuya investigación dice que “puso empeño en retrasar y ocultar, con la supuesta destrucción de documentación, la negativa de entrega de los archivos y demás documental relativa a la Agrupación de Voluntarios”.

También le achacan los investigadores el “supuesto retraso premeditado de las elecciones” para elegir a la nueva junta directiva de la agrupación, que no pudo efectuarse hasta seis años después de su dimisión como presidente de la entidad.

Los investigadores policiales consideran además que la presunta actuación irregular de De la Fuente “se ha mantenido a lo largo de todos estos años hasta la actualidad”, puesto que en 2020 se denunciaron hechos ocurridos durante la pandemia, así como en el concurso de vigilancia de las playas de 2019 y en una supuesta alteración por su parte del censo electoral de la Agrupación de Voluntarios en julio de 2021.

La UDEF deja en manos del Juzgado de Instrucción número 1 la recuperación de las actuaciones judiciales realizadas en 2012 sobre De la Fuente, así como continuar las investigaciones sobre los hechos descritos, en los que considera que, además de esta persona entiende que habrían participado otros funcionarios municipales

.

De la Fuente asegura estar “tranquilo” porque hace siete años el caso fue sobreseído por otro juzgado

“Hace años se archivó la investigación porque no había absolutamente nada”, manifestó ayer Federico de la Fuente en relación con la instrucción que realiza ahora otro juzgado coruñés. “No es que sea inocente, es que no había ningún delito ni irregularidad”, señaló en relación con la decisión adoptada en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8, que sobreseyó el caso, y posteriormente por la Audiencia Provincial, que rechazó reabrirlo.“Sigo muy tranquilo porque no he hecho absolutamente nada mal”, comentó el investigado, quien aseguró que dispone de documentación que demostrará que no cometió ninguna irregularidad. A su juicio, la denuncia presentada contra él responde a una “campaña” puesta en marcha desde hace años con el fin de perjudicarle: “Se pretende manchar mi nombre”, se lamentó. También puso de relieve que desde 2011 no es el responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y que solo es funcionario del Ayuntamiento: “Ni pincho ni corto, solo cumplo órdenes”, destacó.

De la Fuente negó ser titular de cuentas de la agrupación en el momento de inició de la investigación, como indica la policía, y sobre el pago de dietas a voluntarios manifestó que está permitido por la Ley del Voluntariado.