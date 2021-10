Este fin de semana se prevén más policías en la calle que de costumbre, tanto del 091 como del 092. Este refuerzo, anunciado el jueves por el delegado del Gobierno y la alcaldesa, se advertirá en horario nocturno, cuando previsiblemente se concentren más personas en la vía pública por la desactivación de la emergencia sanitaria y la apertura de los locales de hostelería y ocio hasta más tarde. Ni José Miñones ni Inés Rey, que resaltaron la “coordinación” que existirá entre ambos cuerpos para responder a “la sensación de inseguridad” ciudadana, concretaron cuántas patrullas o agentes más habrá en las calles; dependerá de las “necesidades” del momento o la situación, comentaron. Este incremento de efectivos, sin embargo, suscita muchas dudas en los agentes, según transmiten sus representantes de los sindicatos.

“Un brindis al sol”, “un paripé para salir al paso y trasladar calma”, “una venta de humo”. Con estas frases se expresan los portavoces sindicales de la Policía Nacional y la Policía Local respecto al refuerzo anunciado estos días a raíz del aumento de las protestas de los vecinos de distintos barrios por robos, tráfico de drogas, ocupación ilegal y otros delitos. “Aunque puntualmente se refuerce el servicio con personal de otras unidades, no solucionamos el problema de fondo, que es que los radiopatrullas han disminuido a un tercio en los últimos años”, resume Borja Varela, secretario provincial en A Coruña del CEP, sindicato del 091.

La insuficiencia de agentes está en boca de los sindicatos, que matizan las cifras ofrecidas el jueves por el delegado del Gobierno sobre la dotación de agentes a escala nacional. “Dice que el Gobierno se ha esforzado desde 2018 por recuperar las plantillas de los recortes de los años anteriores con 7.300 nuevas plazas de acceso a la escala básica de Policía en las ofertas de empleo desde 2018. Pues eso solo supuso 56 agentes en cuatro años para A Coruña, periodo en el que hay que añadir jubilaciones, traslados y ascensos”, matiza Sandra Castro, secretaria provincial del SUP.

Esta policía señala que “lo normal” es que haya dos coches patrulla del 091 para vigilar el ocio nocturno y estima que este fin de semana habrá otras dos. “Con suerte y si no hay urgencias o servicios que atender en otras zonas de la ciudad, podría haber hasta siete con el refuerzo de unidades de prevención y reacción”, calcula Castro. “La realidad es que hace diez años teníamos diez patrullas en la calle y ahora hay menos de la mitad”, resume Varela, su compañero del CEP, que, como el SUP, demanda una reunión con Miñones para trasladarle los problemas relacionados con el servicio. Ambos solicitaron el encuentro hace meses y afirman que aún no han tenido respuesta.

En el 092 también hay desconfianza sobre el anunciado refuerzo policial. “No va a haber incremento porque no hay agentes. De nuevo se vende humo”, critica el presidente del sindicato mayoritario, CSIF, Manuel Freire, quien también matiza las cifras que Inés Rey difunde sobre el incremento de efectivos en el cuerpo: “Teníamos que tener 60 policías más y el otro día la alcaldesa dijo que en el mandato ha habido 38 nuevos, pero lo que no dice es que se han ido 34”.

Del refuerzo policial desconfía también el grupo municipal del PP, que reclama a Rey que “se deje de frases hechas y pase a los hechos para acabar con la inseguridad ciudadana”, según reclama la portavoz, Rosa Gallego, crítica por la falta de “medidas concretas” tras la reunión entre la regidora y el delegado del Gobierno. Los populares solicitaron un pleno extraordinario para abordar la inseguridad ciudadana; Rey informó ayer de que se celebrará el 3 de noviembre.