📸 As vosas fotos: Grazas Amparo por esta fermosa panorámica de #Corrubedo (#Ribeira)



A partir de mañá volveremos quedar na influencia do anticiclón:



☁️ luns: nubes e algún chuvasco illado no norte e ceos máis abertos no sur



☀️ martes e mércores: sol e ascenso das temperaturas