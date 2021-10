Todavía no se ha cumplido un mes del puente del Pilar, en el que A Coruña logró el lleno en sus hoteles, y la ciudad ya se prepara para un nuevo festivo, el de Todos los Santos, con buenas previsiones. Lo adelanta el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Richard Huerta, que informa que la ocupación “estará entre el 75 y el 80%”. A esto hay que sumar los buenos datos del ocio nocturno. Muchas salas han avisado por redes sociales de que los reservados están agotados y las fiestas de Halloween han colgado el cartel de No hay entradas.

“Los datos son buenos. Entendemos que este es un puente más familiar”, explica Huerta, también director del DoubleTree by Hilton, que espera que el sector se vaya recuperando “con las nuevas conexiones aéreas, la reactivación del turismo de negocios y los viajes de fin de semana”.

Por ahora, si se busca en plataformas online alojamiento para este fin de semana en A Coruña, las opciones son pocas, con más del 75% reservado. En el Plaza y el Avenida informan que queda el 30% de su oferta disponible, mientras que la cadena Alda, con números similares, confía en las reservas de última hora. “El día más fuerte en cuando a demanda es el sábado, jornada en la que tenemos algún hotel casi lleno a estas alturas”, informan desde Alda, que tiene cuatro establecimientos en la ciudad. La mayoría de sus clientes, como ocurre en casi todos los hoteles de la ciudad, son turistas nacionales. “Vienen de Madrid, Barcelona y Asturias”, detallan.

Al turismo internacional todavía le cuesta arrancar, salvo por los cruceros, que hacen que las calles del centro se llene de extranjeros en las horas principales del día. El Concello anunció hace unos días que A Coruña tendrá conexión con París, pero solo en 24 días entre diciembre y marzo. Sigue a la espera de recuperar su principal enlace internacional, Londres, que perdió por la pandemia. “A Coruña es una ciudad muy atractiva, con naturaleza y buena gastronomía”, analiza Richard Huerta, que reconoce que hay diferencias entre el puente del Pilar y el de Todos lo Santos que se reflejan en los números de reservas. “El 12 de octubre se puso todo de cara. Hizo muy buen tiempo y vino mucha gente”, recuerda. Aun así, opina que los datos para este fin de semana “no son malos”. “Hay que ser positivos”, señala.

Las fiestas de Halloween son también un reclamo importante, a pesar del mal tiempo. Hay salas de la ciudad que están avisando por redes sociales de que ya no les quedan reservados disponibles, por lo que las colas se formarán en todos aquellos que no hacen venta anticipada. La ciudad también disfrutará estos días del festival Noites do Porto, que comienza hoy con las actuaciones de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Califato 3/4. Mañana será el turno de Bad Gyal y el domingo tocarán Ángel Stanich y Xoel López. La organización ha instalado una carpa, por lo que el festival se celebrará independientemente de las condiciones meteorológicas adversas.