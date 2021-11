Hace solo unos días que la calle Santa Lucía fue noticia por la caída de parte de la fachada de un edificio en ruinas. Pero para los vecinos de la zona, esto no es una novedad. Hace años que se han unido en la lucha contra los cascotes y las ratas, pero sus peticiones no tienen respuesta. Exigen actuaciones urgente y alertan de que el “peligro” está ahí. “Es más dejadez que otra cosa y quizá cuando se haga algo sea tarde. Hemos tenido suerte de que todavía no haya pasado nada grave”, analiza el presidente de la asociación de vecinos de A Barcarola, Juan Iglesias, que opina que la colocación de “una red de seguridad está bien, pero no es la solución”.

Fuentes municipales detallan que los propietarios del inmueble no tienen licencia de obra solicitado, pero se les ha comunicado “la necesidad de tomar medidas para salvaguardar la seguridad”. Además, la calle sigue cortada. “Pero esto no es nada nuevo y jamás han hecho nada”, denuncia Iago Carnero, vecino de la zona, que tiene tres hijos y “evita” pasar por la zona por la caída de cascotes. Insiste: “El problema viene de lejos”.

Pero el peligro no solo está en la calle. También dentro de las viviendas. Montse Otero se mudó al edificio de al lado del inmueble ruinoso hace más de cuatro años y ya desde entonces se ha encontrado con ratas en sus habitaciones. “Es horroroso. Hago vida en mi habitación porque soy incapaz de estar en el salón o cocinando si sé que van a pasar ratas”, comenta esta vecina de la calle Santa Lucía, que ha contratado a una “empresa especializada en limpieza que pone veneno y ratoneras”. Se ha quejado en innumerables ocasiones, pero la respuesta es siempre la misma. “Es una propiedad privada. Eso es lo que me contesta el Ayuntamiento. Hay denuncias desde 2011 y nada, parece que estamos esperando a que pase algo”, expone Otero. Ahora, los vecinos refuerzan su unión para exigir medidas. Iglesias tiene claro lo que hay que hacer para evitar esta situación: “Que el Ayuntamiento vigile las obras paradas”.