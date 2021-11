El escaparate del comercio O recuncho do granel, en el número 86 de la calle San Andrés, apareció destrozado tras ser golpeado con un objeto punzante. La dueña, Lupe, informa que no le robaron nada. “No sé si la intención era robar o solo romper el cristal. A mí ya me robaron dos veces, pero esta vez fue el susto de ver el escaparate así”, explica.

En las últimas semanas se han registrado robos en la zona, en el restaurante italiano Ayó, del que se llevaron mil euros, y en una tienda de tatuajes. “No sabemos qué está pasando pero es exagerado”, comenta la responsable de O recuncho do granel, donde tendrá que sustituir el cristal dañado. “Está tan estropeado que, seguramente, con cualquier golpe se podría venir abajo”, analiza la comerciante, que pide “medidas” para acabar con estos episodios.