El Playa Club reabre y lo hace con Rufus T. Firefly como invitado de excepción. El grupo liderado por Julia Martín-Maestro y Víctor Cabezuelo está presentando su nuevo disco, El largo mañana, antes de que salga a la luz de forma oficial. Quieren escapar de lo efímero, conectar con su público y dar una “nueva vida” al formato físico.

¿Cómo se explica la sensación de volver a tocar en una sala?

El otro día dimos nuestro primer concierto en una sala después de casi dos años. Fue increíble. Era un poco difícil de explicar, como si de repente todo volviera a estar en su sitio y como si lo que ha pasado hubiera sido un mal sueño. Lo estamos viviendo con mucha emoción ahora mismo.

Están presentando su nuevo disco, El largo mañana, en sus directos. ¿Cómo está siendo la respuesta del público?

Está siendo muy bonita. También es verdad que para quien lo estamos haciendo es gente que nos sigue y nos quiere y que siempre entiende los pasos que damos y lo que hacemos. Es un disco que te hace bailar, que esto nunca había pasado en un concierto de Rufus. A la gente le está gustando, sobre todo ahora que ya puede moverse.

Van un poco en contra de lo que se supone que es la norma, primero disco y después gira. ¿Por qué?

Esa es nuestra idea. Tenemos en mente que estamos haciendo algo especial. Como cuando viene alguien a tu pueblo y le enseñas los sitios que más te gustan. Es algo íntimo. Intentamos enseñar a la gente que nos sigue en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Nos parece muy bonito hacerlo así. Y también, de alguna manera, hacer partícipe al público de esta experiencia. Considero que las canciones, aunque ya estén grabados, todavía están creciendo y se están formando. En cada concierto van pasando cosas diferentes y me gusta que eso forme parte de la gente y que no sea solo una cosa íntima del grupo.

Confiesan que no conectan con la vertiente efímera que ha tomado la música. ¿Es esta también su forma de reivindicar que hay que detenerse?

Sí. Hemos intentando darle la vuelta a todo. Nos parecía que ahora mismo estás mucho tiempo trabajando en un disco, lo subes a las plataformas de streaming y dura un día. Y se acabó, a otra cosa. Hay un millón de discos todos los días. Todo va demasiado rápido. La sensación de poder vivir algo real y que no sepas lo que va a pasar nos parecía muy bonita. Por eso queríamos hacer los conciertos antes. Y otra cosa que estamos haciendo es vender el disco en formato físico antes de que salga. Me parece muy bonito que la gente lo pueda recibir, tener un objeto que pueda escuchar en su casa, de forma personal, y que no sea algo tan efímero.

Agotaron los vinilos previstos para los próximos meses. ¿Es una muestra de que también su público aprecia lo físico?

Creo que siempre hemos ido un poco en esa dirección. De alguna manera, esto de que haya una nueva vida para los vinilos nos ha beneficiado. Hay gente que quiere tener ese objeto. Hemos visto que es un camino que nos gusta. Parece que conectamos con la gente que lo entiende así. Estamos muy felices porque han volado. Ha sido increíble.

¿En qué se diferencia El largo mañana de discos anteriores? ¿Lo notan más ustedes que los oyentes?

Esto me ha pasado ya alguna vez que le ha mandado el disco a algún amigo y me ha dicho: “Decís que ibais a cambiar mucho, pero seguís siendo vosotros claramente”. Es verdad que de cara a fuera puede ser muy parecido a lo que hacíamos, pero de cara a dentro es absolutamente lo opuesto. Veníamos de tocar de una manera muy rock y utilizando muchos efectos. En este disco hemos hecho lo contrario, estamos tocando de una manera súper suave, muy flojito, todo muy inspirado en los discos de soul de los primeros años 70, que tocaban con mucha elegancia y no necesitaban romper para llegar a la intensidad, ni demasiada tecnología, se ponían a tocar, ponían un micro delante y todo sonaba increíble. Y eso salía de sus manos y de su talento solamente. Queríamos tirar hacia ese lado. Es un disco muy puro, muy orgánico y muy de verdad. Pero son nuestras canciones y nuestra manera de ver a la música, así que es normal que termine sonando a nosotros. Pero desde dentro, somos un grupo totalmente distinto.

¿Siguen sin alejarse de la psicodelia?

Sí, es que al final es nuestra manera de ver la música. Quizá ahora hemos encontrado la psicodelia en los bucles rítmicos y en estos patrones que se repiten y te hacen estar en trance, sin saber en qué parte de la canción estás, que es algo que pasaba mucho en el soul de los 70. Ahí nos hemos sentido muy cómodos. Yo creo que tampoco nos vamos a librar de la psicodelia porque es una nuestra manera de ver la música y está guay.

¿Cuáles han sido sus referentes para crear este trabajo?

Todo ha partido del soul de los primeros años 70. De Marvin Gayes, Curtis Mayfield o Isaac Hayes. Gente que cambió la manera de ver la música. Mientras estaban The Doors haciendo su psicodelia y sus paranoias, estos se ponían a hacer una cosa súper cool y elegante, hablando de temas más terrenales. Me gustó mucho meterme en ese mundo. Ha sido un aprendizaje absoluto para nosotros. Evidentemente nunca llegaremos a ese nivel, pero es muy bonito coger esa manera de tocar y esa filosofía y añadirla a tus canciones

Tratan de diferenciar entre música independiente e indie. ¿Cómo lo explica?

Hay una cosa que me da un poco de rabia que es hablar de la música independiente o indie como estilo musical. Creo que la música independiente es simplemente una manera de gestionar tu empresa. Hay dos maneras de hacerlo: o tienes a alguien que te aporta el dinero y tú se lo vas devolviendo o te buscas el dinero y te endeudas y luego vas recuperando esa deuda. Eso no tiene nada que ver con el estilo musical que hagas, eso se puede hacer con trap y también con música clásica. No creo en la música indie como estilo, creo que el pop o en el rock, en los géneros musicales. Por eso estoy un poco fuera de ese camino, no sé a qué se refieren cuando dicen lo de indie. Noto cierto toque alternativo por decirlo de alguna manera, pero luego hay cosas que son consideradas indie pero son totalmente mainstream.