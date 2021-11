¿Cómo resume estos 15 años de trayectoria?

Justamente con el título de la exposición: Sacrificio e ascensión. Ha sido muchísimo trabajo para poder llegar a algo y llegar, porque a veces por mucho que lo intentes y pongas todo de tu parte tampoco se consigue. Sin sacrificio no se puede llegar a ningún lado. Nunca me olvido de mis inicios, de como empecé, de lo mucho que costaba aquello. Ahora que todo es tan fácil, que no tienes que llamar a los editores, porque te llaman ellos a ti, intento que no se me olviden los momentos duros y difíciles, cuando no sabía ni a qué puerta llamar. Nos arropamos mucho unos autores a otros. En A Coruña formamos un colectivo. Nos organizábamos nosotros porque no había nadie ya no que creyera en lo que hacíamos, sino que nos conociera. Era una época en la que no había redes sociales, no había la inmediatez y facilidad que hay ahora para dar a conocer lo que haces. Era todo mucho más duro, aprender el oficio a base de prueba y error. Con pequeñas historias primero, muy cortitas para ir cogiéndole el truco, y con los años ser un poco más ambicioso. Intentando siempre explorar cosas que no hayas hecho en el anterior.

¿Qué busca a la hora de crear?

Valoro mucho no aburrirme. Si consigues pasártelo bien y no aburrirte tú mientras haces tu trabajo es bastante probable que eso termine llegando al lector a través de tus páginas. Todo se resume en tener la cabeza y la visión en el futuro, pero los pies bien asentados en la tierra. En cada obra que hago intento contar las cosas que me preocupan en ese momento. Cuando tenía 22 años no se me ocurrió hacer una historia sobre un señor de 43 porque no tenía esa perspectiva. Igual que ahora no me apetece contar las historias que contaba con 25. Lo importante es que, cuentes lo que cuentes, seas honesto. Siempre va a haber un lector nuevo que descubra ese libro de hace 15 años y se identifique con él y siga tu trayectoria. Al final las obras se convierten en una especie de mapa de carreteras de lo que es tu propia vida. Además, creo que antes de ser padre creaba pensando solo en mí y en mis inquietudes. Ahora hay otra cosa que me interesa, que es el legado. ¿Qué idea tendrá mi hija de su padre cuando yo ya no esté y lea estas obras, que le transmitirán, le servirán para rellenar los huecos que la vivencia no le ha dado?

En la exposición se pueden ver una viñetas en las que sale usted de pequeño soñando con ser dibujante. ¿Siempre ha sido su meta?

Claro, eso es totalmente verídico. Esa página abre uno de mis libros, El héroe, y ese soy yo en mi habitación, cuando era pequeño, en Ourense, leyendo tebeos y soñando en poder hacer cómics tan guays como esos. También está la ultima pagina, que cierra el segundo volumen, en la que aparezco yo, con 35 años, dibujando y pienso: “Lo he conseguido”.

Muchos de sus trabajos son encargos que vienen de fuera de España y sus cómics recorren casi todo el mundo, ¿pero todos tienen parte de su identidad, un toque gallego?

Siempre. No soy impermeable a lo que vivo a diario. Todo entra en las obras. Además, está la visión del lector. Me ha pasado con obras como Gran hotel abismo, que se creó para hablar de la corrupción en España. Salió unos años después en Estados Unidos y la gente allí lo relacionaba con la política de Trump. Un libro que se hizo cuando Trump ni siquiera era presidente. Pero si eres honesto a la hora de hacer tu trabajo, no das todo por sentado y no tratas como idiota al lector, sino que intentas que sea partícipe del trabajo, las obras se enriquecen.