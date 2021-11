La Policía atribuye al séptimo detenido por el crimen de Samuel Luiz una “posición de apoyo a las personas que materializaron la brutal agresión” pero no de ataque a la víctima, según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al dar a conocer las razones por las que la Audiencia Provincial había decidido este martes poner el libertad al último arrestado en este caso y que había ingresado en prisión el 29 de septiembre, tras haber pasado a disposición judicial tras su detención.

“La Audiencia justifica la puesta en libertad del último detenido por el crimen de Samuel Luiz en la inexistencia de riesgo de fuga o de alteración de pruebas. Indica que la Policía le atribuye una posición de apoyo a quienes materializaron la brutal agresión, pero no de ataque”, informaron ayer fuentes del Tribunal Superior. El joven, natural de A Coruña y nacido en 1995, sigue como investigado en la causa y tiene la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado y todas las veces que sea requerido y no puede abandonar el país.

En el auto en el que los magistrados de la Audiencia explican su decisión, después de que el abogado del joven, Manuel Ferreiro, hubiese solicitado su puesta en libertad, puntualizan que su función se limita a decidir sobre la situación personal del investigado, ya que “el contenido y la suficiencia de los indicios racionales de criminalidad existentes” deberán ser valorados en un posterior momento procesal. El tribunal considera que, en este punto, no procede que el joven esté privado de libertad, pero sí otras medidas cautelares.

“De lo que se trata no es tanto de analizar la gravedad de los hechos objeto de instrucción, el futuro título de imputación o el comportamiento procesal previo del apelante, como de la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida de prisión provisional”, subrayan los magistrados. El tribunal aclara en su escrito que no tiene conocimiento “directo e inmediato” del desarrollo de las diligencias, pero considera que “no se vislumbran nuevas vías de investigación, ni una futura extensión del objeto de la acusación, ni una posible ampliación del círculo de investigados”. Por lo que entienden que son “nulas” las posibilidades del apelante de frustrar “el normal impulso y concreción de la causa” mediante la alteración de las fuentes de prueba. Los magistrados tampoco detectan riesgo de fuga, como sí lo había hecho el instructor del caso cuando el joven pasó a disposición judicial y se acogió a su derecho a no declarar, pues aseguran que “parece improbable que, tras varios meses sin ser involucrado en los hechos como partícipe, ahora opte por sustraerse a la acción de la justicia, tras haber gozado de plena libertad para hacerlo y ante una imputación todavía difusa”. Contra el auto no cabe presentar recurso.

A pesar de que la Policía Nacional dio por finalizada su parte de la investigación con la detención de este joven, la instrucción judicial continúa y el martes de la próxima semana, el juez tomará declaración a testigos de los hechos.

La cámara de tráfico de la plaza de Portugal que registró la brutal agresión a Samuel Luiz y cuya imagen ha sido mejorada durante la instrucción, permitió concluir a la Policía Nacional —según explicó ayer Ferreiro en declaraciones a la TVG— que algunas de las personas que habían ido a declarar como testigos en un primer momento habían “mentido” en su relato de los hechos, ya que se les puede identificar en la grabación.

Actualmente son siete los detenidos por la paliza mortal a Samuel Luiz el 3 de julio en la avenida de Buenos Aires. Tres varones de entre 18 y 26 años, que están privados de libertad desde el 9 de julio, dos menores de edad, que ingresaron en un centro ese mismo día y una joven, pareja de uno de los detenidos adultos, que está en libertad con obligación de comparecer en el Juzgado, al igual que el séptimo y último arrestado. Están investigados por un delito de homicidio o asesinato, a definir en la instrucción.