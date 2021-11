La prueba, una más, de que el rock americano no lleva exclusiva marca de fábrica entre México y Canadá, tiene a Los Eternos como ejemplo en Galicia. La banda de Cedeira, con más de dos décadas de rodaje, ha explorado las esencias del folk y el country de raíces americanas en sus dos últimos discos, Vientos solitarios y especialmente Sonora, que hoy presenta en la sala Mardi Gras (22.30 horas). Chewis, compositor y guitarrista, reivindica la inspiración de maestros universales como Johnny Cash o Gram Parsons y también más cercanos como Andrés do Barro.

Anunciaron su concierto de la Mardi antes de que lo hiciera la propia sala. Qué prisas por tocar.

Es que teníamos muchas ganas de salir de casa para tocar y para ver a otros grupos tocar. La pandemia golpeó duro a las bandas y a las salas de conciertos y lo que queremos es estar delante del público ya. Encima, con disco nuevo, que nos quema en las manos.

Tuvieron un parón de casi diez años como grupo y regresaron con Vientos solitarios. ¿Sonora es ahora un paso coherente?

Sonora es una continuación clarísima de Vientos solitarios. Los temas fueron surgiendo de forma natural, no forzada, sino despacio como nos gusta.

Un tema del álbum se titula precisamente El tiempo. ¿Cómo se ven a sí mismos después de dos décadas de trayectoria?

Cada vez con más ganas, la verdad. Tenemos ya una edad pero no nos falta energía. El tiempo es quizá el tema del nuevo disco, porque el tiempo no para y sentimos que hay que aprovecharlo todo lo que podamos antes de que se nos eche encima. Pero en el fondo ahora estamos encantados como los niños con los juguetes nuevos. Acabamos de grabar Sonora y ya estamos pensando en lo que haremos después.

El disco es muy paisajístico, remite a paisajes muy americanos, como desiertos y grandes praderas. ¿De dónde surge esa sensación?

Lo llamamos más bien disco fronterizo, desde el título que tiene hasta las fuentes de las que bebe, las culturas mexicana y norteamericana, cuyas músicas y su fuerza se aprecian en nuestras canciones. Caminamos entre Estados Unidos y México. En Sonora le hemos dado más importancia a las melodías y a los arreglos. Nos apartamos un poco del country más clásico, sin abandonarlo, y nos adentramos en la música folk y western y de la costa Oeste americana. Creemos que es un disco muy compacto, muy bien conectado desde la primera canción hasta la última, pasando por la imagen de la portada.

¿Esas sonoridades surgen de manera natural o teniendo a sus referentes musicales muy presentes en el espejo retrovisor?

Las fuentes nos acompañan siempre. Constantemente bebemos de clásicos como Willie Nelson y Johnny Cash o de músicos más actuales como Jason Isbell, Drive-By Truckers o Wilco. Pero también somos amantes de la música española de los años ochenta y noventa, como La Frontera. Y siempre hemos defendido como uno de los grandes referentes de Los Eternos al gran Andrés do Barro, el primer rockero que hubo en Galicia y que cantó en gallego. Con sus canciones aprendimos a tocar la guitarra.

¿De alguna manera homenajean a estas fuentes o su música tiene otras pretensiones?

En cada disco hacemos homenajes y en Sonora lo hay en especial a Gram Parsons, al que versionamos en un tema. Cada canción, cada estribillo o cada punteo de guitarra proceden de alguna influencia. Porque todo está inventado y nosotros no pretendemos inventar algo que sea nuevo. Es inevitable escuchar una canción y decirte que te recuerda a algo que ya has escuchado antes.

Cada vez se escucha más música americana hecha en Galicia.

El ejemplo más claro son los Soul Jackets, un grupo que pasa por encima de muchas bandas americanas de rock. O Niño y Pistola, que nos gustaban mucho. Tenemos un gran potencial.

¿Qué hay en Galicia de especial para que de alguna manera se cultive aquí música tan americana?

Nosotros decimos que Los Eternos vivimos en el noroeste del noroeste. Allí arriba en Cedeira no hay nada, estamos al lado del mar, y cuando éramos jóvenes escuchábamos música en la radio, no había mucho más que hacer, allí aislados. Nos llegaba la música americana, teníamos el gusanilllo del folk rock, de querer cantar temas de Bob Dylan y Neil Young. Se nos dio por la música porque no se nos dio por otra cosa; si nos hubieran gustado mucho los bolos hoy seríamos fanáticos de los bolos. El sitio de donde eres te marca. Siempre tuvimos muy presente la fiebre musical y empezamos tocando desde chavales, éramos muy del punk y del garaje al principio, pero después ya quisimos hacer algo propio, no solo versiones.

Hoy la música se consume de otro modo, más rápido. ¿También se compone y se actúa ante el público de otra forma?

Los Eternos no hemos cambiado mucho. Cierto, ahora ya no se escuchan los discos como antes, como en los ochenta o noventa cuando éramos críos, ya no coges un disco y lo machacas varias veces. Ahora todo es muy rápido y la gente escucha solo canciones y enseguida quiere otras. Nosotros somos más tranquilos, vamos a nuestro ritmo dejando que las canciones surjan con una melodía o un acorde hasta ir tomando forma solas.