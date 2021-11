A cidade da Coruña conmemora os 150 anos da chegada de Rosalía de Castro á cidade cunha serie de actividades que, entre o 10 e o 12 de novembro, incluirán concertos para nenos e maiores no Teatro Rosalía, conferencias no Circo de Artesáns, unha ruta guiada pola cidade rosaliana e unha exposición nos xardíns de Méndez Núñez sobre os 50 anos da Casa de Rosalía.

Os concertos terán lugar o xoves 11 de novembro no Teatro Rosalía, en dúas quendas. Ás 18,00 horas para público familiar, co proxecto 'Rosalía Pequeniña' de Uxía Trío, e ás 20,00 horas con Najla Shami para público adulto, quen publicou un disco musicando á autora.

As conferencias correrán a cargo de dous estudiosos de Rosalía e do seu marido Manuel Murguía: a profesora Pilar García Negro falará de 'A vida de Rosalía de Castro na Coruña: un tempo histórico decisivo';e o académico Xosé Luís Axeitos de 'Murguía na Coruña e a fundación dá RAG'. As dúas charlas terán lugar os días 10 e 12 de novembro no Circo de Artesáns.

Ademais, o 10 de novembro inaugurarase a exposición itinerante ''A Casa de Galicia. 50 anos dá Casa de Rosalía', comisariada por Pepe Barro, que estará nos xardíns de Méndez Núñez até o 24 de novembro, e que percorrerá a continuación ducias de localidades de toda Galicia.

A mostra repasa a historia de Casa-Museo de Rosalía, que abriu ao público o 15 de xullo de 1971, en pleno franquismo, "grazas á implicación de persoas e entidades de todo o país e da emigración". "O Padroado Rosalía, creado en 1947, converteuse en refuxio do galeguismo, con actos como a Misa de Rosalía en Bonaval, que eran encontros de afirmación galeguista", lembra o Concello coruñés nun comunicado.