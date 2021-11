Las reivindicaciones de los vecinos de Os Mallos hacia el Gobierno local por los problemas de inseguridad y servicios deficientes que denuncian en el barrio llegan a la plaza de María Pita. Unas 150 personas, la mayoría residentes en Os Mallos, se concentraron ayer para apoyar un manifiesto vecinal que reclama al Ayuntamiento implicación en la resolución de conflictos, principalmente los relacionados con el aumento de la delincuencia (hurtos, robos, peleas, agresiones, ocupación ilegal de viviendas), y también mejoras en la limpieza y la iluminación viarias. La concentración se celebró cuatro días después de que un pleno extraordinario promovido por el PP rechazase la recuperación de la policía de barrio en la ciudad por el aumento general de la criminalidad, aspecto que ratificaron esta misma semana los datos del Ministerio del Interior de los primeros nueve meses del año.

El manifiesto, leído por una representante de la plataforma Os Mallos Unidos, que convocó la concentración en María Pita, será entregado al Concello por registro. Ante la continuidad de incidentes delictivos pese al incremento de dotaciones del 091 y el 092 en la zona, el texto demanda un mayor aumento de la presencia policial en las calles del barrio, “a pie y de forma continuada”, así como la convocatoria pública de oposiciones para plazas de policía “si no hay suficientes” y “ajustada a las necesidades de seguridad”, reclamación que recibió los aplausos más sonoros del acto.

Una decena de vecinos portaron cartulinas con distintos mensajes, desde los más directos en sus exigencias, como Queremos un barrio seguro o Respeto a la propiedad y a la vecindad, a los más ingeniosos, como Os Mallos existen o Antes de mayo que quiten el caballo. La convocatoria atrajo además a concejales del grupo municipal del PP —los únicos de la Corporación presentes—, a representantes de las entidades vecinales y de comerciantes de Os Rosales, Falperra, Ciudad Vieja, Visma, Matogrande, Gaiteira, Orzán, Os Mallos y Elviña segunda fase, y a algunos policías locales que desde hace meses protestan en la plaza de María Pita en demanda de mejoras laborales de distinto tipo. Cuatro agentes uniformados vigilaron la concentración desde los soportales del Palacio Municipal, que no registró incidentes.

La lectura del manifiesto reflejó el malestar de los vecinos de Os Barrios, que creen que es permanente “desde hace cuatro años”. Denuncian que “la gente tiene miedo” por el incremento de ocupaciones en edificios, algunos usados para traficar con droga, por consumo de sustancias “incluso en plena calle”, robos y hurtos, amenazas “con la mirada y de palabra”, peleas “entre bandas” y gritos en horario nocturno. “Os Mallos es un barrio plural, el segundo más poblado de la ciudad y siempre hemos acogido a todo el mundo. No estamos de acuerdo, como se ha dicho, en que la inseguridad sea un problema de adaptación cultural”, resalta el texto. “No somos menos válidos que en otras zonas de la ciudad”, añade.

Los vecinos se niegan a admitir la “subjetividad” de la inseguridad. “Es una realidad, no una sensación, como dicen las autoridades, por lo que insisten en su exigencia de que los policías tengan más presencia en el barrio para prevenir y combatir la delincuencia. “El Concello vende humo, promete pero no hace, ni en Os Mallos ni en otros barrios, que reclamamos la misma seguridad y la misma limpieza. El problema de delincuencia es de toda la ciudad, como señalan los datos. El Gobierno local ha dicho que va a presentar la policía comunitaria pero no nos lo creemos”, expone más crítico el portavoz de Os Mallos Unidos, Alberto Pastoriza.

Una de las asociaciones vecinales presentes ayer en María Pita fue la de Ensenada del Orzán, que a través de su presidente participó en el último pleno ordinario para exponer sus quejas por el exceso de ruido en el barrio derivado del ocio nocturno. La entidad insta a la alcaldesa a que responda “de forma individual” a sus demandas para conocer “si su intención es acceder” a las peticiones y en qué plazo.