Entre los tres suman solo 35 años y hasta once premios y menciones especiales o de honor en concursos internacionales. Así lo recogen sus currículums, los de los coruñeses Matías y Alexandre Ferreira López, hermanos coruñeses de 13 y 10 años, violinista uno y violonchelista el otro, y del santiagués Cibrán García García, de 12, apasionado del violín. Ofrecen hoy a las 17.30 un concierto especial en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, una actuación con piezas de Mendelssohn y Tchaikovsky, entre otros, que servirá a los tres de antesala de su participación en dos concursos internacionales en Valencia y Vigo antes de que acabe el año.

Si alguien pregunta a los tres si quieren dedicarse a la música cuando sean mayores, de ellos no sale ni un atisbo de vacilación: el “sí” es rotundo. Es una afirmación cautelosa también, porque de momento disfrutan del presente. A Matías Ferreira, el mayor de los tres, le emociona “la musicalidad” de su instrumento y él se define como un músico “exigente”. “Repaso mucho el repertorio y me ayuda a no ponerme nervioso”, explica. Alumno de la profesora Yulia Petrusheskaya, su historial tiene primeros, segundos y terceros premios en certámenes de España, Portugal, Bélgica e Italia.

Su hermano Alexandre cumplirá 11 años en diciembre y ya ha escrito artículos para la Asociación de Violonchelos de Galicia Soncello. “Me gustan los sonidos intermedios, ni muy graves ni muy agudos”, cuenta para justificar la elección de su instrumento, que empezó a tocar con 5 años. Millán Abeledo y Barbara Switalska, de la Real Filarmónica de Galicia, son sus profesores.

A los dos hermanos la fiebre musical se la han contagiado sus padres. Begoña López y Jorge Ferreira, saxofonista y trompetista, profesores de los conservatorios de Santiago, Vigo y Culleredo. Ellos empezaron “ya más mayores” y quisieron que sus hijos siguieran la tradición pero con instrumentos de cuerda. “Es un sacrificio, dedican mucho tiempo a la semana a la música, no solo porque les gusta sino porque se divierten”, cuenta su madre.

La herencia familiar no le llega en cambio a Cibrán García. Sus padres son biólogos y tienen un hijo “muy inquieto”. “Tenemos cerca de casa el Conservatorio Histórico y pensamos que la música podía tranquilizarlo. Desde el primer momento eligió el violín, se empeñó y no quiso otro instrumento”, recuerda Sonia García, su madre. Al niño le encanta “el sonido que transmite el violín”, que cree que “va dominando poco a poco”. “Las obras con violín son muy diferentes entre sí, unas dan sensación de calma y otras son más alegres, que me gustan mucho”, reconoce Cibrán, que ya ha celebrado un primer y un segundo premio en concursos en Portugal.