La muerte de una niña de 5 años en Madrid atropellada por un vehículo cuando salía del colegio la semana pasada ha encendido las alarmas en torno a la seguridad en los accesos a los centros escolares, donde la aglomeración de padres y madres que dejan o recogen a sus hijos a pie todos los días y de coches particulares que hacen lo mismo ocasiona a veces situaciones de riesgo. El accidente mortal del colegio Montealto, en Madrid, supone una alerta de gran alcance cuyo eco llega a todas las ciudades. En A Coruña no son pocos los colegios públicos y privados en los que peatones y vehículos comparten poco espacio, sobre todo desde que las restricciones de la pandemia impiden a los padres acceder a las instalaciones interiores de los centros y tienen que esperar por sus hijos en zonas del exterior con poca superficie.

Los propios colegios reciben a menudo quejas de padres sobre dobles y triples filas de coches aparcados o sobre vehículos que estacionan sobre la acera, una isleta o un paso de peatones y a punto están de golpear a un adulto o un menor al hacer una maniobra. La Policía Local también es receptora de estas protestas en los alrededores de algunos centros, donde patrullas de dos agentes controlan la circulación en las horas de más colapso de tráfico, cuando los escolares entran o salen de las aulas. Apelar a la responsabilidad individual y colectiva es lo primero que promueven tanto el 092 como el colectivo Stop Accidentes.

Familias, autoridades y la comunidad educativa deben velar por que los colegios sean escenarios seguros cuando es difícilmente evitable que se junte demasiada gente y vehículos a las horas de más tránsito de estudiantes. “No se puede ser drástico ni al disponer ni al limitar. No podemos pasar de cero a cien agentes para controlar todos los colegios a las mismas horas y tampoco podemos restringir la circulación en torno a los centros. Hemos hablado con casi todos los colegios y dado pasos intermedios. Ante todo hay que pedir responsabilidad a los usuarios, no ser insolidario al estacionar y evitar maniobras complicadas”, señala José Manuel Rico, inspector jefe de Tráfico de la Policía Local.

El punto de vista de Stop Accidentes se detiene en la necesidad de fomentar los desplazamientos a pie de los alumnos o de los adultos con sus hijos, censura los malos hábitos en el estacionamiento (la doble fila prolongada, la obstaculización de los itinerarios peatonales, ubicaciones que impiden ver los pasos de peatones) y demanda al Ayuntamiento medidas “menos tímidas” para favorecer la movilidad alrededor de los colegios. “La responsabilidad en la seguridad es compartida. Los padres deben ser los primeros en tenerla, los centros y la comunidad escolar son conscientes de ella y el Concello debe hacer algo más que poner vallas o bancos cerca de los accesos, como cerrar el tráfico en esos ámbitos durante los minutos más conflictivos de cada jornada”, apunta Jeanne Picard, delegada en Galicia de la asociación, que reclama la apertura de los patios para evitar las multitudes a las puertas de los centros.

Santa María del Mar, Grande Obra de Atocha, Jesuitinas, Wenceslao Fernández Flórez, Liceo La Paz, Salesianos, Franciscanas, Santo Domingo. Estos son algunos colegios públicos, privados y concertados de la ciudad donde los expertos advierten frecuentes problemas de circulación a primera hora de la mañana, al mediodía y por la tarde al final de las clases. La Policía Local moviliza todos los días más de una decena de unidades por las mañanas y las tardes para vigilar la convivencia entre niños, padres y vehículos. Un agente suele situarse en un extremo del colegio y un compañero en el otro, pero también se aproximan a las zonas donde se junta más gente. Muy pocos centros tienen servicio de transporte escolar, por lo que los adultos llegan con sus hijos hasta los accesos sin poder entrar a los patios a áreas más despejadas.

“Es imposible llegar a todos los colegios y restringir la circulación en el entorno de algunos durante unos minutos, algo que se ha probado en otras ciudades, puede causar otros trastornos en el tráfico”, admite Rico. Como responsable de la circulación en A Coruña, una de sus funciones es recomendar a conductores y peatones, así como a otros actores, comportamientos prudentes y responsables. “Los coches, que no aparquen en las esquinas impidiendo ver pasos de peatones y que eviten parar en los cruces. Los padres, que no se queden mucho tiempo charlando en los accesos. Los colegios, que organicen bien las entradas y salidas mientras no se pueda entrar en los patios. Los peatones, que no caminen entre los vehículos”, repasa.

Stop Accidentes, impulsora de los caminos escolares seguros indicados con ranas verdes en el suelo, reclama diseñar más itinerarios de estas características. “Con un coche, todo es peligroso. Hay que fomentar los trayectos a pie. Los que no pueden desplazarse a un colegio sin ellos, que aparquen lejos de los accesos donde hay más gente y los que paran en doble fila, que no se eternicen esperando”, destaca Picard.