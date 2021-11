La ciudad ha empezado a prepararse para los temporales del invierno. Durante todo el día de ayer se dejaron ver grúas y camiones cargados con grandes piedras para reforzar la escollera del paseo marítimo a la altura de Os Pelamios. Antes de que se inicien los temporales, se suelen hacer en la ciudad actuaciones de prevención con el objetivo de que el paseo no sufra las sacudidas del mar, por ejemplo, con la formación de la duna de arena en la playa de Riazor, para que el mar no llegue a la carretera y para que no rompa la balaustrada. Durante la jornada de ayer, entre A Maestranza y Adormideras se pudieron ver varios camiones cargados con grandes piedras esperando a ser descargados por una grúa para formar una barrera más amplia entre el mar y el paseo.