El mundo del arte está cambiando. Y ya no hace falta ir a Nueva York para comprobarlo. La galería Artby’s, en San Andrés, es la primera de España que expone una muestra en formato físico y, a la vez, en formato NFT (Token No Fungible), un medio de creación y difusión de obras de arte en formato virtual. El artista que se embarca en esta aventura es Mich Martial, que exhibe 31 obras hasta el 12 de diciembre. “Todo lo que sea mostrar tu arte por el mundo, estupendo”, comenta el autor.

Cualquiera ha podido conocer hasta ahora cómo es una galería por dentro, qué se siente cuando se mira un cuadro y lo que supone poder llevárselo a casa. Pero ahora hay algo más, y eso es lo que quiere explorar Artby’s. Además de en sus paredes, las obras de Mich Martial se pueden ver en la plataforma web OpenSea. Se trata del principal mercado de activos digitales criptográficos. Funciona desde 2018 y suma 24 millones de NFT. “Es como una criptomoneda pero en obra de arte. Se puede transmitir y guardar en la cartera digital y, además, es segura”, explica el director de Artby’s, Camilo Chas, quien señala que es una “revolución”.

Hace meses que Chas trabaja para introducir esta novedad en su galería. Por fin lo ha conseguido. La exposición se presenta así en tres formatos: el lienzo físico, el NFT y también la impresión gráfica, que está limitada a diez unidades. “Todos queremos estar en el principal mercado del arte”, señala, y recuerda, con orgullo, que esta es la “primera vez en España que se exhiben las obras tradicionales y el NFT”.

Para la muestra, Mich Martial ha elegido una treintena de obras. La mayoría creadas en A Coruña. “Vivía en Inglaterra, pero en abril me vine. Alguna de las obras está fechada en Liverpool, pero la mayoría las hice aquí”, cuenta el artista, que se inspira cuando va a “correr o pasear”, siempre con el “mar” de fondo. Paisajes y momentos que le llevan a dar protagonismo al “color y la textura”. “Me gusta alterar la forma de los objetos”, desvela.

Piezas del pintor que nació en Ponferrada, pero que ya siente pasión por su nueva casa, la que ahora le da la oportunidad de lanzarse al NFT. Camilo Chas explica que este nuevo formato, “protegido como el bitcoin”, está pensando “para diferentes públicos”. “Así te puedes dirigir al mundo entero, aunque vemos que es más atractivo para la gente joven”, declara. De esta forma, el cliente puede “adquirir la imagen digital de la obra, independientemente de la imagen física”.

¿Y las ventajas? “Se puede visionar en cualquier parte del mundo”, contesta Camilo Chas, que opina que esto responde a una nueva forma de vida: “Ahora la gente viaja más y trabaja por todo el mundo”, lo que hace que “la pantalla tenga un papel importante”.

Pero es que, además, informa, el formato NFT “respeta los derechos de autor”. “Si la obra cambia de manos, el autor recibe una comisión del 3%. En el mercado tradicional, el artista no cobra”, cuenta el director de la galería, que trata de adaptarse a los nuevos tiempos.

Para Mich Martial, esta es su “primera vez” en el mundo de los activos digitales criptográficos: “Un amigo ya me había hablado de esto y me dijo que era el futuro del arte”. El artista empezó pintando en digital, pero ve más “real” sentarse frente a su lienzo y hacerlo de forma tradicional. Ahora explora un nuevo mercado, pero no teme a nada. Defiende esa universalidad. “Sabía de este mundo pero no estaba metido. Ya hemos vendido una obra”, confiesa, ilusionado, en este salto al mercado internacional.

Camilo Chas cuenta, además, que el mercado NFT ha logrado “ventas de 3.000 millones de dólares en el mes de septiembre”, lo que hace que esté cerca de “superar al mercado tradicional del arte”. “Estamos viviendo un cambio que no se había visto en los últimos 100 años. Me sorprende mucho”, resume.