Ansiosos por no dejar escapar nada que tenga que ver, aunque sea tangencialmente, con nuestra ciudad, tenemos a una amplia red de colaboradores peruleiros cubriendo televisiones en busca de referencias coruñesas. Los programas azeríes no están dando gran resultado, pero en el ámbito nacional, uno de nuestros frumentarios de las ondas nos ha señalado que el concurso Pasapalabra, de Antena 3, se ha preguntado por el origen de Cañita Brava. No la gramínea, sino nuestro inefable personaje local. Es autóctono de As Xubias, como es conocimiento común de todos los que tengan educación superior o quieran aparentarlo en sociedad. Pero ¿por qué acabar ahí? Proponemos más preguntas para avanzar en la cañitología. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? El 2 de marzo de 1946, el día que Ho Chi Min fue elegido presidente. ¿Su primer largometraje? Torrente. ¿Su oficio? Ahí ya no sabemos responder.