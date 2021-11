El plan de financiación de las universidades gallegas, dado a conocer esta semana, incrementa un 20% los fondos para los próximos cinco años. La inyección económica ha sido recibida con gran optimismo por los tres rectores. Julio Abalde, responsable de la Universidade da Coruña (UDC), vislumbra estabilidad para la institución. En un repaso a los asuntos que tiene por delante este y los próximos cursos, el rector advierte del incremento de costes que experimentan en la actualidad los proyectos constructivos, entre ellos el del parque tecnológico de la Ciudad de las TIC, cuyo primer edificio debería entrar en funcionamiento a finales del próximo año.

Más de 3.200 millones de euros para las universidades gallegas hasta 2026. ¿En qué se debe traducir el optimismo expresado por los tres rectores?

Hay optimismo porque el gasto nos permite tener un horizonte de financiación de cinco años y sobre todo porque hay un incremento de los fondos incondicionados que recibe cada universidad con el que poder planificar mejor nuestras políticas en ese periodo, con más autonomía para que cada universidad defina su perfil.

Estabilidad, ha subrayado usted estos días.

Y suficiencia. Financiera y de planificación. El plan anterior buscaba la consolidación del sistema universitario pero tenía carencias presupuestarias. Este soluciona esos problemas, y eso es una muy buena noticia.

Con más fondos, ¿qué reto principal tiene la UDC en este periodo?

Primero hay que consolidar las herramientas que buscan la transformación digital de la UDC. Eso ha de redundar en una mayor calidad docente, en mejorar la tasa de egresados y de formación, en actualizar nuestras titulaciones y poner en marcha otras más competitivas. En investigación debemos consolidar las especializaciones elegidas, tanto en el campus de A Coruña como en el de Ferrol, y los planes de expansión de cada uno. Debemos crear un ecosistema en el que los investigadores sean más productivos y generen más capacidad de captación de fondos. Con más fondos, estamos en una buena posición para dar un salto más importante, ahora con más sosiego y planificación.

¿Hay ámbitos en los que la UDC debe superar techos, límites?

No es tanto una superación de líneas. Tanto en captación de fondos como de talento, en colaboración con las empresas y producción científica estamos mejorando continuamente. No hay que romper techos sino mantener la línea ascendente, y eso se puede hacer con un proceso de actualización y rejuvenecimiento de las plantillas, incorporando profesorado joven para progresar en todos los indicadores.

Ya que habla de indicadores, ¿quiere la Universidad avanzar en los rankings?

No soy amigo de los rankings, muchos tienen indicadores cuestionables. Me preocupa ver la magnitud que alcanza la UDC y progresar. El ranking me sirve para compararme conmigo mismo, para saber si voy por el buen camino o no. Avanzaremos más o menos que los competidores, pero yo lo que quiero es hacer mejor investigación y formar a profesionales reconocidos en la sociedad, como así es.

¿En qué ha crecido más la UDC desde que usted es rector?

En investigación y en percepción social. Las titulaciones tienen un reconocimiento. Somos un institución que forma a muy buenos profesionales, con titulados en empresas importantes gallegas y españolas. Por nuestro tamaño, estamos un poquito mejor de lo que nos correspondería.

¿Es una competidora la universidad privada, la UIE de Afundación, cuyos responsables dicen que se implanta en Galicia sin ánimo de competir?

No me preocupa. Yo estoy convencido de que somos mejores. Que compitan o no me da igual, solo me preocupa la formación que damos a nuestros titulados, y yo creo que el nivel de satisfacción es lo suficientemente bueno como para que prefieran venir a estudiar a la Universidade da Coruña.

¿Es bien recibida?

Ni bien ni mal. Lo único que siempre he pedido es que haya igualdad de trato y de reglas de juego. Las vías de financiación son distintas, y espero que nuestra financiación nos permita competir con ella, simplemente. Deben cumplir las normas que se aplican a todos, tanto para poner en marcha titulaciones como para exigir indicadores de calidad.

El convenio habitual con el Concello vuelve a mirar hacia los muelles, donde la UDC ya trabajó en una estrategia. ¿Ahora qué toca?

Siempre dijimos que la Universidad no podía estar ajena a la transformación de la zona portuaria. La Universidad tiene que participar aportando conocimiento, ideas y técnicos y especialistas para que ayuden a las administraciones correspondientes. Después de unas líneas estratégicas sobre lo que se quiere hacer en los muelles ahora hace falta un plan director para armonizar la estrategia. Es una continuación lógica.

¿Algún mensaje ante los intereses que cada administración tenga en esta transformación urbana?

Yo me quedo en la parcela técnica, desde la que trabajaremos con la mejor disposición para encontrar la mejor solución técnica para los muelles, algo que superará el mandato de más de un alcalde. A mí no me corresponde meterme en el ámbito político.

La Ciudad de las TIC es un proceso largo del que se empezó a hablar a finales de 2018. ¿Cuándo se adjudicará la obra del primer edificio y empezará la obra?

Todas las instituciones, Xunta, Concello, Diputación, Universidad y el Clúster TIC, apoyan el proyecto a través del convenio, ahora hay que plasmarlo. Pero nos encontramos con un problema actual: la situación en la que están las empresas de construcción. Están teniendo muchos problemas por incremento de costes y por disponibilidad de materiales y de mano de obra. Eso nos está frenando el proceso de arranque, que estaba previsto para antes. Pero no solo dificulta la Ciudad de las TIC: todas las instituciones estamos teniendo dificultades en proyectos de obra pública y la Xunta, como ha reconocido el presidente Feijóo, tiene más de dos mil millones de euros de inversión en los presupuestos que iban a tener problemas de ejecución. ¿Cómo puede ser que en una comunidad como Galicia ahora no haya madera? La que hay se ha salido de precio, como el acero y el aluminio, entre el 50% y el 100%. El transporte ha subido. Las cadenas logísticas están paralizadas o funcionando al ralentí. Y nosotros partimos con financiación que tiene que estar justificada y ejecutada en una fecha determinada… Las empresas no están yendo a las licitaciones y en algunos casos después renuncian a hacer la obra, abandonan tras haberla iniciado.

Demanda no falta, más de una decena de empresas han solicitado espacio en las naves.

Ya hay 9.000 metros cuadrados que podríamos ocupar. La demanda está asegurada y las empresas con las que trabajamos normalmente no van a tener problemas allí. Ahora hay que ser capaz de construir y remodelar al ritmo que van a querer las empresas, si no, buscarán en otro lado.

¿Un deseo para este curso?

Tras los últimos dos cursos, con el COVID, lo que quiero es acabar como hemos empezado este, con tranquilidad, con presencialidad y con participación. Se nota que viene más gente a las aulas. Tenemos la responsabilidad de mantener la Universidad como lugar seguro. El resto de deseos, consolidar los proyectos que hemos empezado.