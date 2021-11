El Concello va a “estudiar, con rigor histórico y legal, las medidas que se pueden tomar” a partir del informe encargado al Instituto Cornide de Estudos Coruñeses sobre la retirada de honores a cargos franquistas, entre los que figuran Barrié de la Maza, Alfonso Molina y Sergio Peñamaría de Llano. Así lo explicó ayer la alcaldesa, Inés Rey, a preguntas de los medios sobre por qué no se había desvelado el contenido de este documento, entregado hace un año. “Es un informe más, hay multitud de ellos”, defendió.

El Gobierno local pidió al Instituto José Cornide que iniciase estudios sobre la retirada de la simbología franquista, siempre siguiendo la Ley de la Memoria Histórica. El trabajo fue encargado a un grupo liderado por Ana Romero —del que forman parte Luis Lamela, Segundo Saavedra y Carmen Martín— y, además, permite dar respuesta a la solicitud presentada por el sociólogo Manuel Monge en enero de 2019, en el que indicaba que en A Coruña todavía había 106 símbolos franquistas.

“El Concello tomará las decisiones que correspondan basándose en los diferentes estudios que existen. No quiere decir que se vaya a implementar todo”, avisa la alcaldesa. El informe, que según fuentes del Instituto Cornide está pendiente de aprobación por la entidad, propone retirar honores, retratos y nombres de calles de Fernando Álvarez de Sotomayor, Pedro Barrié de la Maza, Benito Blanco-Rajoy, José Calvo Sotelo, Diego Delicado Marañón, José Fariña Ferreño, Ambrosio Feijoo Pardiñas, Alfonso Molina, Eduardo Ozores, Sergio Peñamaría de Llano, José Pérez-Ardá, Antonio Ponte Anido, Enrique Salgado Torres y Eduardo Sanjurjo de Carricarte. El documento señala que algunos de ellos contribuyeron al desarrollo económico y urbanístico de la ciudad, y que su grado de implicación en la sublevación militar y en la represión de la dictadura no es el mismo.

Después de que Radio Coruña desvelase el estudio a primera hora del viernes, el Concello convocó al Consello de Memoria Democrática. No fue hasta ese momento cuando trasladó el informe a los grupos de la oposición. Rey defendió ayer que sea con esa convocatoria y no antes cuando se entregue el dictamen a los grupos. “Tendremos que estudiar y ver el asunto. No cabe duda que el PSOE ha tenido y tiene siempre un compromiso con la memoria democrática de este país”, indicó la alcaldesa, que no concretó si se pedirán más informes. Desde el Instituto Cornide señalan que este es un “asunto delicado que necesita ser tratado en tiempo y forma”, y que existen opiniones divergentes sobre las conclusiones del documento.