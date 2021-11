“No queremos que se nos vea como víctimas, sino como supervivientes”. Una consigna poderosa y que Nuria Prieto llevó a rajatabla a la hora de plasmar, en palabras e imágenes, los testimonios de una serie de mujeres jóvenes, entre 15 y 30 años, que sufrieron violencia de género en cualquiera de sus formas. Las propias implicadas pidieron a la arquitecta, afincada en A Coruña desde hace años, que tuviese en cuenta ese matiz en Calladita no eres más bonita, el libro de ilustraciones que acaba de publicar al amparo de la editorial Meraki, y que rompe la espiral de ruido-silencio en la que cae, en ocasiones, la violencia de género.

“Me parecía importante tratar este tema desde otra óptica, a la que no estuviésemos habituados. Parece que es un ruido que ya hemos admitido en nuestras vidas. Buscaba un punto diferente, más juvenil”, asegura la autora. Pronto comprendió que la mejor manera de advertir a la población más joven sobre la lacra de la violencia de género era, sencillamente, mostrando que es una realidad más cercana de lo que muchos creen. “Contactamos con mujeres que habían sufrido distintos tipos de violencia: desde maltrato por parte de sus parejas, acoso en el ámbito laboral o intentos de violación en las calles”, cuenta.

A lo largo de varios meses, Nuria Prieto se entrevistó con las participantes, entre las que encontró perfiles diversos, que desvelan otra realidad fundamental: la violencia de género no entiende de ocupación, posición económica ni ideología. Tampoco hay una única manera de lidiar con las secuelas, ni una sola forma de expresarse cuando una las recuerda. “El punto en común es que todas siguen teniendo miedo. Aunque muchas de ellas lo han superado, llevan de forma distinta ese período de recuperación, ese estrés postraumático. Algunas te lo cuentan todo con pelos y señales, otras, tienen lagunas u omiten partes a propósito”, señala. Los relatos resultantes de esos meses de conversaciones mezclan realidad y ficción, incluyen algún personaje inventado necesario para la continuidad del relato y tienen una máxima: el maltratador queda reducido a la visión de la afectada. “El nombre del maltratador nunca sale, ni siquiera ficcionado. Aparece como un ente, retratado siempre desde el punto de vista de ellas”, asevera.

Arquitecta de profesión y aficionada al dibujo, encontró en las acuarelas, un pasatiempo que tenía aparcado desde hacía algún tiempo, la mejor herramienta para retratar con cuidado y sensibilidad a las mujeres que le confiaron sus vivencias. Los rostros que acompañan a los relatos no responden necesariamente al perfil que se oculta tras las historias, con el fin de preservar la identidad de las participantes, pero sí incluyen guiños que solo la autora y las protagonistas reconocen.

“El tema de la privacidad me preocupaba. Se ha abierto hasta donde ellas han querido. Una de las chicas, sin embargo, quiso que se pusiese su nombre. Es vasca, y quería romper con el estereotipo de que a las mujeres vascas eso no les pasa”, ejemplifica Prieto.

El proyecto resultante, que pronto llegará a las librerías coruñesas, arroja, además, una estadística: de los diez testimonios que recoge el libro, solo una denunció a su maltratador. Las razones, de nuevo, no responden a una única causa. “Te dan argumentos distintos. Alguna no denunció la violación, porque razonaban que, si no hicieron caso a la chica de la Manada, a ella menos. Otras, porque una vez había pasado todo preferían no darle más vueltas. Si lo extrapolas, te das cuenta de que hay muchos más casos que los que salen en los medios”, reflexiona.