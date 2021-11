La antigua fábrica de armas fue el escenario elegido por Alejandra Pombo para poner punto y final a su residencia artística Fundación María José Jove. No solo animal es el título de su proyecto, en el que su voz es protagonista. “Se trata de trabajar con la voz en el espacio y, en este caso, en un espacio muy singular”, cuenta la santiaguesa, licenciada en Artes Visuales.

Con esta performance ha conseguido que la voz “pierda la relación con el humano”, como si viniese de otro lugar. Ese que ha estado explorando durante los últimos meses, en los que ha analizado las relaciones humanas con el entorno natural. “Hasta yo me sorprendo de esos sonidos, no me puedo creer que salgan de mi cuerpo”, se sincera.

Durante su residencia ha creado esculturas e incluso ha empezado una película, pero ayer, en una nave de Pedralonga, quería estar solo ella y su voz. “Para que ocupase todo el lugar”, indica.

¿Por qué elegir la antigua fábrica de armas? Alejandra Pombo siempre busca “espacios no convencionales” para sus exposiciones. Cuando Susana González, de la Fundación María José Jove, le propuso este lugar, no lo dudó. “Me pareció alucinante”, recuerda.

Pombo, doctora en Bellas Artes con una tesis sobre las paradojas y efectos de la introducción de la noción de performance en el campo del arte, tiene “varios frentes abiertos” que nacieron a partir de este proyecto. “Tengo varias esculturas hechas y estoy empezando una película que se me ocurrió con sonidos de animales, como abejas o las focas del Aquarium”, revela. La santiaguesa empieza sus trabajos “desde la voz” y así van “surgiendo cosas”, como la que ayer se pudo ver en la antigua fábrica de armas, que se convertirá en la Ciudad de las TIC.

Finaliza así la primera residencia artística de la Fundación María José Jove, que nació de un convenio entre el Normal de la Universidade da Coruña y la plataforma digital de difusión cultural del área de arte de la Fundación María José Jove (MUV). El espacio universitario acogió ayer una mesa de debate titulada Dentro y fuera. Arte Contemporáneo en Galicia, en la que participaron expertos en arte y miembros de la Fundación.