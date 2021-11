La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamaron hoy la importancia de que los ayuntamientos ganen protagonismo en los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. "Debemos tener capacidad para concurrir a ellos y gestionarlos", indicó la regidora antes de que Caballero pregonase un mensaje similar: "Es imprescindible que las ciudades reciban los fondos europeos, no solo las comunidades autónomas. Se los pedimos al Gobierno de España y a la Xunta. La Xunta no ha hecho ni una sola convocatoria de fondos europeos, sí el Gobierno de España".

En una rueda de prensa conjunta en el Concello de Vigo, adonde la alcaldesa coruñesa ha acudido esta mañana en visita oficial, el alcalde vigués apuntó la necesidad de que la relación ferroviaria entre Vigo y A Coruña sea "más intensa" y reclamó el apoyo de la Xunta de Galicia a los aeropuertos de ambas urbes. También Rey incidió en la "falta de ayuda de la administración autonómica". Inés Rey agradeció a Caballero el "cariñoso recibimiento" y se mostró "encantada de venir" a Vigo. "Está preciosa. Es un orgullo y un placer estar en el Concello de Vigo con el referente del municipalismo", indicó, para apuntar: "Vigo es un ejemplo de gestión para nosotros". "Fue una charla intensa y amena. Aprendo de ti", le dijo a Abel Caballero. "Iré a A Coruña la próxima vez-respondió Caballero-. Es una gran alcaldesa. Está haciendo un muy buen trabajo en su ciudad", señaló sobre su homóloga.