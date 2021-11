La portavoz del grupo municipal Popular, Rosa Gallego, trasladó la necesidad de “negociar los temas de ciudad” entre todos los grupos municipales, en un momento, define, “de recuperación económica y social”, y lamentó la “falta de respuesta” de Inés Rey a la demanda de diálogo. “Es momento de arrimar todos el hombro, como en el Presco y de dialogar con todos. Lo he dicho en el pleno, en mociones, en preguntas, lo he dicho públicamente y no tenemos respuesta”, asegura Gallego, que afirma que remitió una misiva a la alcaldesa con propuestas sobre las ordenanzas fiscales y para el presupuesto, que sigue sin respuesta tras un mes. “Una alcaldesa que presume de diálogo debe hablar con todos los grupos, acepte o no sus propuestas”, insisten. El grupo asegura que la alcaldesa “no responde a los llamamientos” del principal partido de la oposición, y asegura que Rey ha optado por Marea Atlántica “como socio para todo”.