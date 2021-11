Los fondos europeos y la autonomía financiera unen A Coruña y Vigo. En estos argumentos coincidieron ayer la alcaldesa Inés Rey y el alcalde Abel Caballero en un encuentro institucional celebrado en el ayuntamiento de Vigo. Por un lado, demandan que los ayuntamientos sean receptores directos de los fondos de reconstrucción Next Generation con los que Europa contribuye a transformar la economía y fomentar empleo en los países para recuperarse de la pandemia sanitaria; por otro, apuntan a la Xunta para que la administración gallega incremente sus aportaciones económicas a las ciudades.

En este aspecto, la alcaldesa de A Coruña reiteró que la factura del Concello por sus gastos para combatir el COVID desde marzo del año pasado supera los 30 millones de euros, de los que, asegura, la Xunta no ha ingresado “ni un solo euro” pese a que el Ayuntamiento ha asumido competencias que no le corresponden. Caballero recalcó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparte la idea de que los gobiernos municipales necesitan más recursos y “un financiamiento adecuado” para llevar a cabo su gestión.

Respecto a la administración de los fondos de la UE, Rey y Caballero reclaman protagonismo municipal para participar en los proyectos transformadores de la ciudad en materia de sostenibilidad e innovación. “Debemos tener capacidad para concurrir a los fondos Next Generation y gestionarlos”, insistió la regidora coruñesa. “Es imprescindible que las ciudades reciban los fondos europeos, no solo las comunidades autónomas. Se los pedimos al Gobierno de España y a la Xunta. Tenemos proyectos transformadores y muy maduros. La Xunta no ha hecho ni una sola convocatoria de fondos europeos, el Gobierno de España sí”, explicó Abel Caballero.

Otra demanda de las dos grandes ciudades gallegas se centra en la movilidad. Los responsables de los dos gobiernos municipales reclamaron mejoras en las conexiones ferroviarias entre A Coruña y Vigo y un mayor apoyo de la Xunta a los aeropuertos de Alvedro y Peinador. “Debemos cooperar y trabajar en común. No solo por nuestras ciudades, sino por el conjunto de Galicia”, proclamó Inés Rey. “Es necesario que la relación ferroviaria entre A Coruña y Vigo sea más intensa”, pidió el alcalde vigués.

Sintonía con la Cámara

Tras la reunión con Caballero, Rey regresó a la ciudad para mantener otro encuentro institucional en la Cámara de Comercio, donde se citó con su presidente, Antonio Couceiro, y los miembros del Comité Ejecutivo. Concello y Cámara, a a través de sus representantes, dieron relevancia a los nuevos presupuestos estatales para completar el mapa de infraestructuras del área coruñesa. “Tenemos el reto de avanzar en reactivación de A Coruña y su área de influencia, verdadero motor económico de Galicia. Este objetivo requiere que reforcemos la colaboración público-privada, un instrumento fundamental para el impulso económico”, resaltó Inés Rey.

Rey, a Caballero: “Aprendo de ti”

Bajo la misma bandera política, Inés Rey y Abel Caballero escenificaron armonía socialista ayer en Vigo. “Iré a A Coruña la próxima vez. Inés es una gran alcaldesa y está haciendo un buen trabajo en su ciudad”, dijo el alcalde vigués tras agradecer la visita a Rey. La regidora devolvió las gracias por el “cariñoso recibimiento” y se mostró “encantada de venir” a Vigo. “Está preciosa. Es un orgullo y un placer estar en el Concello de Vigo con el referente del municipalismo”, destacó antes de alabar también el trabajo de su homólogo y compañero de partido: “Vigo es un ejemplo de gestión para nosotros”. “Fue una charla intensa y amena. Aprendo de ti”, concluyó. La última vez que un alcalde de Vigo estuvo en A Coruña fue en diciembre de 2016. Fue el propio Caballero, que mantuvo un encuentro institucional con el entonces regidor, Xulio Ferreiro.