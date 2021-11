El empeño de la plataforma cívica Comisión Aberta en Defensa do Común por defender el patrimonio de los intereses privados escenificó ayer por enésima vez en la calle una reclamación urbanística: la devolución para el uso ciudadano de las parcelas de A Maestranza, antigua propiedad del Ministerio de Defensa en las que el Concello ha autorizado la construcción de dos bloques de viviendas de planta baja y cinco alturas. Parte de la valla metálica que oculta uno de los dos terrenos adquiridos por una promotora vasca para construir fue pintada de verde para que en ella resaltaran los mensajes con letras blancas que la plataforma no se cansa de repetir: A Coruña non se vende, queremos sempre verdes estas parcelas, non queremos bloques de seis plantas.

La jornada reinvindicativa permitió la libertad creativa y artística. El muralista cambrés Joseba Muruzábal, conocido como Yoseba MP, y el grafitero Kse, que reprodujo la Marineda Soñada de Urbano Lugrís en los muros del colegio Eusebio da Guarda, se encargaron de pintar las vallas y los mensajes en letras mayúsculas. La poeta y mariscadora Teresa Ramiro escribió un poema en una superficie blanca. José Luis Almajana y Carlos López se inspiraron en el cuadro de Goya Saturno devorando a su hijo para reproducir un dibujo en tinta roja que recupera al titán arrancando con sus dientes un pedazo del perfil geográfico de A Coruña. Pepe Galán pegó sobre la valla una muestra de “arte del apropiamiento”: la alteración de un cuadro con un paisaje idílico encontrado en un contenedor sobre el que escribió el mensaje Maestranza Devolución. Maribel Valdivieso, Ricardo Vales, Manuel Monge y Pedro Roque fueron otros miembros de Defensa do Común que participaron en el encuentro convocado en A Maestranza. “No lo decimos solo nosotros, y no nos cansamos de hacerlo. Son las actas municipales de hace dos siglos las que consideran públicos estos terrenos, y queremos que los usen los vecinos en vez de que se construyan viviendas”, reclama Monge con un cartel en las manos que reproduce resoluciones municipales y acuerdos plenarios: “El terreno de que se trata no puede pertenecer a la nación porque es de este pueblo (Gobierno Municipal, 1840)” y “El Gobierno local reclama a Isabel II la propiedad que le pertenece del terreno que ocupaba la fortificación demolida entre la ciudad alta y la baja de la población (pleno 10 de noviembre de 1858)”. Defensa do Común celebrará el próximo miércoles una asamblea abierta en Portas Ártabras para explicar el proyecto de construcción de viviendas en A Maestranza y prepara nuevas movilizaciones.