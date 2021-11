La movilidad obsesiona a los coruñeses. Mejores conexiones peatonales, calles dedicadas únicamente al viandante o paseos para conectar barrios son solo algunas de las ideas que se han colado en la fase final de los Orzamentos Participativos, cuya votación acaba hoy. Hay dos propuestas que destacan por el elevado presupuesto que necesitan cada una: 850.000 euros. Se trata de la peatonalización del acceso al castillo de San Antón y la instalación de un ascensor en la calle Historiador Vedía.

Muchas han quedado por el camino. Solo quince a nivel ciudad han pasado los exámenes de los técnicos municipales. La mayoría, relacionadas con peatonalizaciones y mejoras urbanísticas y de movilidad. El carril bici por toda la ciudad (600.000 euros), el vallado del muro del colegio María Pita (157.905 euros), la adaptación de parques infantiles a niños con movilidad reducida (250.000 euros), la conexión de Feáns a la Urbanización Breogán (820.000 euros) y el paseo peatonal entre San Pedro de Visma y O Portiño (459.000 euros) podrían convertirse en una realidad si consiguen los apoyos necesarios.

A los vecinos también les preocupa su bienestar y apuestan por crear una zona de sombra en O Parrote, similar a la del puerto de Vigo, donde hay pérgolas con vegetación. Para eso se necesita un presupuesto de 250.000 euros, el mismo que la instalación de más baños públicos, la restauración del castillo de Eirís o la colocación de placas solares en edificios públicos.

En estas propuestas de ciudad el Concello invertirá un millón de euros. El millón y medio de euros restante que forma parte de esta convocatoria se repartirá entre los diez distritos de la ciudad. Cada uno dispondrá de 150.000 euros. Aquí también hay una puesta decidida por mejorar espacios para el disfrute del vecino. La peatonalización de la rúa Alta, la mejora de la Barrera, la humanización de la calle Vereda Polvorín, la reforma de Santa Gema o la ampliación de zonas de juegos infantiles en el parque de Vioño, todas ellas con un coste de 150.000 euros, aparecen en la clasificación final de los distritos. El carril bici sigue teniendo un lugar privilegiado en los Orzamentos Participativos con peticiones parar mejorar las conexiones entre avenida de Arteixo y ronda de Nelle y del paseo marítimo al Cantón Pequeño. También se pide la creación de estas vías para ciclistas en Novo Mesoiro y Os Rosales.

Plantar árboles, que suele tener un presupuesto bajo, sobre 25.000 euros, se cuela como iniciativa para la calle Socorro. Más ambiciosos son en el Agra do Orzán, que apoyan crear zonas verdes por valor de 150.000 euros. Además, el colegio Labaca mantiene sus ideas de cubrir el patio (75.000 euros) y acondicionar los baños (60.000 euros).

733 propuestas, solo 55 finalistas

El proceso de los Orzamentos Participativos arrancó el 20 de septiembre. El Concello recibió 733 propuestas, de las que 194 quedaron fuera en la primera fase de análisis por considerarse inviables. En una segunda fase, los técnicos municipales volvieron a examinar las ideas de los vecinos. Desestimaron aquellas propuestas de ciudad que no superaban los 90 apoyos. En el caso de las de distrito, pasaron a la última votación las cuatro con más apoyos. En total, los usuarios pueden elegir entre 55 actuaciones, pero los distritos podrán gastar un máximo de 150.000 euros, por lo que no hay ninguna obra que supere este coste y, en algunos casos, los barrios se quedarán con solo una propuesta ganadora. La forma de descartar algunas propuestas no ha gustado a todos los usuarios, que en redes sociales han manifestado su malestar por el poco plazo de tiempo para votar y las explicaciones, en algunos casos, de los técnicos para eliminar las ideas.